США поставят Украине вертолеты Ми-8/17 бывших ВВС Афганистана

Также ожидается, что украинский боевой авиационный парк пополнят еще два бывших афганских Ми-17В-5 и один Ми-8МТВ, проходившие восстановление по натовскому заказу в Запорожье.
Кроме того, в ближайшие месяцы ВСУ могут получить тридцать пять Ми-8/17, в том числе образцы, проходившие капитальный ремонт в Болгарии, Литве и других странах.
В настоящее время вертолетный парк Украины находится в удручающем состоянии. Большая часть техники выработала ресурс. Поэтому, по разным оценкам, в воздух могут подняться лишь около трех десятков "восьмерок".
Предпринимались попытки реанимировать их самостоятельно и, присваивая собственные обозначения, выдавать за новые образцы, но особого успеха в этом достичь не удалось. Поэтому, неудивительно, что украинское командование так ожидает американских поставок.
В конце прошлого года появлялась информация, что "Мотор Сич" и турецкая компания Aselsan подписали соглашение об установке на Ми-8 прицельных станций CATS, заменивших на беспилотниках Bayraktar TB2 канадские приборы.
CATS также имеет телевизионный, тепловизионный каналы, лазерный дальномер и канал наведения высокоточного оружия, функцию автосопровождения целей.
Достигнута договоренность об интеграции в вооружение вертолетов высокоточных ракет типа "воздух-земля" турецкого производства, уже применяемых на ударных БПЛА.
#BREAKING: On 7 February, #Ukraine Army will receive 3 Mi-17V-5 helicopters previously used by #Afghanistan Air Force. In addition to them, #US will supply them with two more Mi-17V-5s & a Mi-8AMT. It is highly possible that #UkrainianArmy receives total 41 Mi-8/17s from US. pic.twitter.com/PVoD9RgLo3— Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) January 18, 2022