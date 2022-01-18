США поставят Украине вертолеты Ми-8/17 бывших ВВС Афганистана

Военно-воздушные силы Украины в начале февраля получат от США три первых вертолета Ми-17В-5, ранее принадлежавших ВВС Афганистана. Как сообщается, в настоящее время эти винтокрылые машины находятся на борту гражданского грузового судна, следующего из мексиканского порта Веракрус в украинскую Одессу.

Также ожидается, что украинский боевой авиационный парк пополнят еще два бывших афганских Ми-17В-5 и один Ми-8МТВ, проходившие восстановление по натовскому заказу в Запорожье.

Кроме того, в ближайшие месяцы ВСУ могут получить тридцать пять Ми-8/17, в том числе образцы, проходившие капитальный ремонт в Болгарии, Литве и других странах.

В настоящее время вертолетный парк Украины находится в удручающем состоянии. Большая часть техники выработала ресурс. Поэтому, по разным оценкам, в воздух могут подняться лишь около трех десятков "восьмерок".

Предпринимались попытки реанимировать их самостоятельно и, присваивая собственные обозначения, выдавать за новые образцы, но особого успеха в этом достичь не удалось. Поэтому, неудивительно, что украинское командование так ожидает американских поставок.

В конце прошлого года появлялась информация, что "Мотор Сич" и турецкая компания Aselsan подписали соглашение об установке на Ми-8 прицельных станций CATS, заменивших на беспилотниках Bayraktar TB2 канадские приборы.

CATS также имеет телевизионный, тепловизионный каналы, лазерный дальномер и канал наведения высокоточного оружия, функцию автосопровождения целей.

Достигнута договоренность об интеграции в вооружение вертолетов высокоточных ракет типа "воздух-земля" турецкого производства, уже применяемых на ударных БПЛА.