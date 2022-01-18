Стали известны место и дата прощания с журналистом Михаилом Зеленским

Прощание с популярным российским телеведущим и журналистом Михаилом Зеленским, умершим на отдыхе в Доминикане, состоится в среду в 11:30 в ритуальном зале Троекуровского кладбища.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение телеканала "Россия-1".

Причиной смерти 46-летнего журналиста, напомним, стал сердечный приступ.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. Работал на канале "Россия 1", где вел программы "Вести-Москва" и "Прямой эфир", на канале "Культура", где вел "Билет в Большой", был обозревателем и ведущим программы "Новости культуры". Ранее вел новости на "ТВ Центр" и работал в эфире "России 24". Снимал документальное кино, в частности, в 2015-м Михаил стал автором картины "Валаам. Остров спасения".