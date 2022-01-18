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18.01.2022 09:05
Рубрика: Общество

Стало известно число ЭКО, выполненных в России в 2021 году

Текст: Елена Манукиян

В 2021 году в России проведено более 80 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине. "После непродолжительной паузы из-за пандемии во всех регионах возобновилось проведение процедуры ЭКО. Согласно нацпроекту "Демография", с 2019 по 2024 годы в России предусмотрено проведение не менее 450 тысяч циклов ЭКО за счет бюджета", - сказал министр.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Мурашко заявил, что маленькие дети наиболее уязвимы перед "омикроном"

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая шестая пара в мире по тем или иным причинам сегодня не может зачать ребенка естественным путем. Причем, с каждым годом их число увеличивается в связи с ухудшением общего здоровья населения, ростом уровня стресса, изменениями образа жизни - в том числе уменьшением физической активности и более поздним планированием беременности. В России, помимо этого, из-за сложной демографической ситуации ежегодно на 3% снижается число потенциальных рожениц, что сказывается на снижении рождаемости в целом, подчеркнул Мурашко.

В 2022 году в пяти регионах страны - Калужской, Магаданской, Тульской, Новгородской и Архангельской областях - стартовал пилотный проект, разработанный Минздравом, по сохранению репродуктивного здоровья граждан. Особая роль в нем отводится репродуктивному здоровью подростков и граждан до 35 лет. Он заключается в изменении порядка профосмотров и диспансеризации молодых людей, а также направлен на снижение числа абортов. Их уже стало гораздо меньше, отмечает министр, но пока еще эта цифра высокая. Так, на одну тысячу женщин фертильного возраста в год приходится почти 40 абортов.

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