Стартовал новый этап туристического кешбэка

Очередной этап туристического кешбэка стартовал в России, сообщили в Ростуризме. Государственная программа с частичной компенсацией стоимости туров продлится до 30 апреля, а отправиться в круизы можно будет с начала навигации и по 1 июня.

Новый этап программы затрагивает зимний период и практически всю весну, поэтому россияне смогут планировать как горнолыжный отдых, так и санаторно-курортный, отметила глава ведомства Зарина Догузова. "Сейчас в отличие от пиков сезона и новогодних праздников гораздо меньше ажиотажа. Соответственно больше выбор гостиниц, билетов, поэтому сами поездки можно спланировать гораздо дешевле, а с кешбэком получается двойная выгода", - заметила она. Догузова также напомнила, что отдыхающим необходимо учитывать сложную эпидемиологическую ситуацию в стране и соблюдать все необходимые меры безопасности.

Условия программы остались неизменными: туристу надо выбрать подходящее предложение на официальном портале мирпутешествий.рф или на сайтах-партнерах и оплатить его картой "Мир". В течение пяти дней на эту же карту вернется 20% от стоимости поездки, максимум - 20 тысяч рублей. При этом количество туров на одного человека не ограничено, главное - чтобы длительность поездки была не менее двух ночей.

Всего в новом этапе программы примут участие более 600 туроператоров и 69 агрегаторов, которые предложат россиянам более 3,3 тысячи объектов размещения во всех регионах страны. Путешественникам будут доступны более 2 млн предложений, отметили в Ростуризме. Все интересующие вопросы можно будет задать, позвонив в кол-центр.

Программа туристического кешбэка была запущена в России в августе 2020 года. С начала 2021 года ей воспользовались почти 1,7 млн россиян, а стоимость приобретенных туров превысила 34 млрд рублей. За это время туристы получили на карты 6,7 млрд рублей кешбэка.

Кешбэк перераспределил спрос с пляжных направлений на альтернативные типы путешествий

В сентябре глава Ростуризма назвала эту программу "самой яркой и действенной мерой поддержки туризма в истории современной России". Программа вошла в нацпроект по туризму, и в этом году в бюджете на нее заложено 5 млрд рублей.

Участники гостинично-туристической отрасли отмечают, что программа показала высокую социально-экономическую эффективность и помогла привлечь новых туристов, которые раньше даже не планировали отдыхать внутри страны. Согласно экспертным оценкам, не менее 50% путешественников, принявших участие в акции, отправились в поездки только благодаря программе.

Кроме того, кешбэк перераспределил спрос с пляжных направлений на альтернативные типы путешествий - экотуризм, круизы и культурно-познавательные поездки. Многие туристы смогли посетить Дальний Восток, Сибирь, Русский Север и Арктику - регионы, ранее недоступные из-за высокой стоимости.

Как ранее рассказал в интервью "РГ" министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, размер туристического кешбэка за туры на Дальний Восток может вырасти в два раза - с 20 до 40 тысяч рублей. Сейчас такая возможность прорабатывается Ростуризмом и минвостокразвития.

По данным Ростуризма, объем продаж многих участников акции за период ее действия был равен годовому обороту этих предприятий. Программа также значительно повысила популярность круизного туризма по морским и речным маршрутам - спрос на круизные туры по сравнению с допандемийным периодом вырос на 30%.

34 миллиарда рублей потратили россияне на покупку путешествий в рамках программы туристического кешбэка в 2021 году