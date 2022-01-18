Только треть россиян не дает свои смартфоны другим людям

Только треть россиян не дает пользоваться персональными смартфонами другим людям, рассказали "РГ" в компании ESET. Остальные же с легкостью дают собственные устройства членам семьи, коллегам, друзьям и прочим лицам. По мнению специалистов по безопасности, такое пренебрежение к собственной безопасности может привести к краже персональных данных, а также установке на устройство вирусов-шпионов.

"Сегодня смартфон является хранилищем почти всей личной информации пользователя, часто выступая основным средством связи и коммуникации с внешним миром, другими людьми, - говорит Виктор Чебышев, эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского". - На смартфонах могут храниться данные любых видов: видео и аудио, документы, текстовые файлы, скриншоты, фотографии. Все эти файлы, в свою очередь, содержат личные, платежные или конфиденциальные данные. Не все пользователи знают, что хранить такие данные в открытом виде небезопасно. Например, пароли часто хранят в текстовом файле на карте памяти, там же хранятся скан паспорта и водительского удостоверения".

По словам эксперта, даже кратковременный доступ к устройству позволяет украсть персональные данные и установить шпионский софт, позволяющий осуществлять слежку за владельцем чуть ли не в режиме реального времени. Кроме того, важно, чтобы мобильный девайс всегда был защищен паролем. "Если для входа в мобильное приложение не требуется дополнительная аутентификация, мошенник может в нем выполнять действия от лица пользователя. Например, отправить мошенническое электронное письмо или сообщение в социальной сети", - добавляет Дмитрий Бондарь, директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании "Ростелеком-Солар".

Но хакеры могут украсть конфиденциальные данные даже через заблокированное устройство, предупреждает Николай Анисеня, руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies. "Самое опасное в таком случае - чтение уведомлений на экране блокировки (обычно включены по умолчанию). В уведомлениях можно прочитать текст сообщений, увидеть количество денег на счету, узнать одноразовый пароль".

Если какое-то приложение позволяет сбросить пароль и войти по коду из SMS, такого доступа для атакующего будет достаточно, предупреждает специалист. "Также у третьего лица будет доступ к голосовому ассистенту, если он включен для заблокированного экрана. Если запустить приложение камеры, то на некоторых устройствах можно увидеть последнее сделанное фото, но без доступа ко всей галерее. Если включена разблокировка по лицу, а владелец находится рядом, есть вероятность разблокировки устройства, если навести камеру на владельца смартфона. Еще проще может сработать разблокировка, если она включена с помощью bluetooth-устройств (например, смарт-часов)", - заключает Анисеня.