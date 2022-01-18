Туроператор рассказал о состоянии раненных в ДТП на Доминикане россиян

Четверо россиян, попавших в ДТП с тремя автобусами на Доминикане, госпитализированы с различными травмами, еще двое получили лечение и отправлены по месту пребывания. Об этом сообщила пресс-служба туроператора Anex Tour.

В компании добавили, что находятся на связи с пострадавшими. Им оказывают "необходимую поддержку". В Россию эти туристы должны были отправиться 19 и 20 января.

Туроператор также сообщил, что все российские граждане имели страховки, а конкретная экскурсия, на которую и направлялись туристы, организовала сторонняя компания, передает ТАСС.