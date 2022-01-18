Участки под коттеджные поселки пользуются ажиотажным спросом

В 2021 году девелоперы активно скупали земельные участки, подходящие под строительство коттеджных поселков. А в некоторых регионах уже выросло число выставленных на продажу домов и участков в таких поселках.

Прирост предложения земельных участков и домов в коттеджных поселках вырос в 2021 году в 1,5-2 раза около всех крупных городов, отмечает замруководителя центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Дарья Фатеева. Однако в некоторых городах и такого роста недостаточно для удовлетворения выросшего спроса. В топе по приросту предложения - пригороды Новосибирска, Тюмени, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Краснодара, Калининграда, Перми.

"В этом году спрос на дома и участки в коттеджных посёлках продолжит расти на фоне снижающейся доступности городского жилья", - считает Фатеева.

Локдаун и спрос на качественную загородную недвижимость, рост стоимости квадратного метра в городских новостройках, дефицит загородного предложения заставили городских девелоперов переключить внимание на загородный рынок, отмечают в Российском аукционном доме. За 2021 год, при росте объемов реализованной РАД жилой и коммерческой недвижимости вдвое, земли было продано втрое больше, чем в 2020 году (20,4 тысячи га против 7,2 тысячи). Из них около 10,3 тысячи га продано в Москве и Московской области (80% проданных в столичном регионе активов по стоимости).

К примеру, летом одна из крупнейших компаний-застройщиков городского жилья приобрела два участка в Новой Москве за 1,2 млрд рублей под свой первый загородный поселок. В декабре участок под поселок в Истринском районе Подмосковья был продан с увеличением стартовой цены в 2,6 раза. Увеличение спроса крупных московских застройщиков нарастало вплоть до конца года, все земельные аукционы проходили в условиях конкуренции за активы и роста их стоимости, отмечают в РАД. "За город выходят крупные застройщики, но они двигаются медленно, поэтому основной объем сделок проходит через менее крупных игроков", - отмечает руководитель департамента продаж РАД Наталья Круглова. За год в столичном регионе было продано 338 лотов, подходящих под строительство загородных поселков, это на 37% больше, чем в 2020 году (246 лотов). В денежном выражении рост составил около 30-32% - 5,7 млрд рублей против 4,3 млрд. Цены на многие участки выросли в 2-3 раза, а на некоторые лоты - в 10 раз.

Ажиотажный спрос и рост цен на загородные участки, по данным РАД, наблюдается также в Сочи и Геленджике (интерес к земле даже больше, чем в Подмосковье) и в пригородах Санкт-Петербурга (наиболее премиальные локации севера и северо-запада области).

На загородном рынке Подмосковья наблюдается определенная активность, обсуждаются сделки по земельным активам, увеличилась активность и спрос на консалтинг по загородным проектам в Санкт-Петербурге, сообщили в Knight Frank.

Пока, однако, новых поселков появляется очень немного, говорит директор департамента маркетинга KASKAD Family Екатерина Коган. В Подмосковье за год стартовало лишь 6 заметных новых проектов. "Городские девелоперы заявили о желании пойти на загородный рынок, это связано с ростом спроса на загородное жилье в пандемию почти в пять раз, поддержкой индивидуального домостроения со стороны государства. Но пока не видно результатов их работы", - отмечает она.

Отчасти медленное появление новых поселков может быть связано с необходимостью до начала строительства и продаж подготовки документов, создания генплана, межевания участка. В лучшем случае это занимает около 2 месяцев, говорит Коган. На проработку концепции, подведение коммуникаций, межевание по участкам до выхода в продажу новых поселков может пройти около года, говорит директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Олег Михайлик. По менее оптимистичным оценкам, на это может уходить до 2 лет.

Второй момент - не все компании покупают землю для немедленного начала строительства. "Многие формируют земельные банки не столько для развития, сколько в спекулятивных целях", - отмечает Круглова.