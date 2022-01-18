Украинская гривна бьет рекорд падения к доллару

Украинская гривна ослабла к доллару на межбанковском валютном рынке на 2,2 процента за неделю, достигнув самого низкого значения за последние 12 месяцев - более 28 гривен за 1 доллар.

"Такая динамика курса гривны к иностранным валютам определялась значительным преобладанием спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков над ее предложением. На прошлой неделе чистый спрос в среднем на день превышал 88 миллионов долларов", - написал в Facebook глава совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин

По его словам, интервенции Нацбанка, превысившие показатели предыдущей недели в 3,3 раза, не сгладили ситуацию на валютном рынке. НБУ на прошлой неделе провел продажу иностранной валюты на сумму 331 миллион долларов.

Данилишин также отметил, что по операциям физических лиц на наличном и безналичном валютном рынке также наблюдалось преобладание спроса на иновалюту. С начала года чистая покупка населением иностранной валюты составила 7 миллионов долларов в наличной форме и 19 миллионов - в безналичной.

В госбюджете Украины на 2022 год заложен уровень курса гривны к доллару на уровне 28 гривен. Однако эксперты полагают, что учитывая факторы, которые влияют на курс валют, есть вероятность падения гривны ниже установленного уровня, передает ТАСС.