Умер фронтмен группы Tantra Армандо Гама

Утром 17 января в Лиссабоне скончался в возрасте 67 лет Армандо Гама, португальский певец, мультиинструменталист, автор песен и киномузыки. Как передает O MINHO, артист скончался от рака в IPO - Институте онкологии Португалии.

O músico Armando Gama morreu durante a última madrugada no IPO, vítima de doença prolongada. O cantor tinha 67 anos. pic.twitter.com/iP4PGpPAea — CNN Portugal (@cnnportugal) January 17, 2022

Армандо Антонио Капело Диниз де Гама родился в Луанде, в Анголе, 1 апреля 1954-го. Музыкальный талант выказал еще в раннем детстве, устраивая для семьи концерты. Профессионально играл на аккордеоне. Изучал фортепиано и сольфеджио в городской Академии музыки. В 68-м написал свою первую пьесу для альта.

В 1970-м сформировал группу LoveBirds, в следующем году - дуэт Marinho&Gama, записав сингл с двумя собственными песнями - Menino и Spanish Garden. В 1974-м переехал в Лиссабон, где двумя годами позже сформировал важный и неординарный прог-рок-проект Tantra.

В 80-е активно продюсировал португальских исполнителей, писал музыку для ТВ и мультфильмов. Неоднократно участвовал в национальном отборочном фестивале для "Евровидения", дважды добираясь до полуфиналов. Несколько раз становился центром скандалов, в том числе два года назад был арестован за домашнее насилие.

Ранее сообщалось, что 16 января умерла израильская участница "Евровидения" от Австрии Кармела Коррен.