Утвержден перечень противопоказаний к прививкам против COVID-19

Медотвод от прививки будет отражаться в виде QR-кода в личном кабинете на портале Госуслуг. Фото: Getty Images

Документ тем более важен, что с февраля начнет действовать новый порядок оформления медицинских отводов от прививки против COVID-19 - сведения об этом будут передаваться в федеральную базу данных и отражаться в виде QR-кода в личном кабинете человека на портале государственных услуг.

Понятно, что для корректного оформления медотвода у каждого врача, по роду обязанностей связанного с вакцинацией, выдачей рекомендаций пациентам по поводу прививок, должен быть единый документ с максимально полной информацией, в каких случаях и каким препаратом прививку проводить можно и в каких - противопоказано.

Собственно, никаких новых "табу" для проведения вакцинации в публикуемом сегодня приказе нет - все противопоказания указаны в инструкциях по применению к каждой из зарегистрированных в России и применяемых сегодня вакцин. При подготовке приказа специалисты обобщили и систематизировали эту информацию, сведя все данные в единый нормативный акт.

"Все противопоказания к вакцинации против коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, утвержденные приказом минздрава, можно разделить на две группы. Первая группа - это противопоказания, одинаковые и общие для всех вакцин, имеющих допуск к применению в России, обусловленные исключительно состоянием здоровья человека, - пояснил "Российской газете" заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган. - Здесь речь идет прежде всего об аллергических реакциях, некоторые из которых делают вакцинацию невозможной из-за высокого риска опасных для жизни осложнений. В этом случае медицинский отвод от вакцинации является пожизненным". Сюда же включены острые инфекционные заболевания и обострения хронических заболеваний, но в таких случаях противопоказания являются временными, и вакцинация возможна после купирования активных проявлений заболеваний, - отметил эксперт.

Вторая группа противопоказаний определяется особенностями клинических исследований вакцин. То есть ограничения или полный запрет на использование той или иной вакцины предусмотрен для тех групп населения, которые не были включены в эти испытания. "Эти противопоказания отличаются в зависимости от вида вакцины", - подчеркнул Михаил Каган.

Например, беременность и период грудного вскармливания ребенка, как следует из приказа минздрава, являются противопоказанием для применения вакцин "Гам-КОВИД-Вак-Лио" (лиофилизированный "Спутник"), "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". На "Спутник V" запрет не распространяется, и его разрешено применять у беременных и кормящих мам. При этом в клинических рекомендациях министерства по оказанию медицинской помощи беременным и роженицам уточняется, что прививка должна проводиться в тех случаях, когда "ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода" и только начиная с 22-й недели беременности.

Таким же образом принималось решение по противопоказаниям к проведению вакцинации у пожилых. Вакцины "Спутник V", "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона" прошли соответствующие клинические исследования с участием добровольцев старше 60 лет. Поэтому эти препараты разрешены к вакцинации возрастной группы 60+. Однако лиофилизированная форма "Спутника" - "Гам-КОВИД-Вак-Лио", а также "ЭпиВакКорона-Н" попали в перечень противопоказанных, так как пока нет результатов клинических испытаний этих вакцин в старшей возрастной группе.

По вакцине "КовиВак" такие исследования идут, но пока они не завершены. Этот препарат также не рекомендуют для 60-летних и старше.

Что касается подростков старше 12 лет, для них разрешена к применению единственная вакцина - "Спутник-М". Поэтому "недостижение возраста 18 лет", по документу, является противопоказанием к остальным вакцинам.

Много вопросов по поводу возможности сделать прививку возникает и по поводу онкологических больных. Согласно документу, злокачественные новообразования являются противопоказанием к вакцинации всеми российскими вакцинами, кроме "Спутника V" и "Спутника Лайт". Причина - та же. "Спутник V" уже хорошо зарекомендовал себя и показал, что его применение у таких пациентов безопасно.

Сообщая о перечне противопоказаний к вакцинации, в министерстве здравоохранения предупредили, что люди, по состоянию здоровья имеющие право получить медицинский отвод от прививки (на основании опубликованного приказа), относятся к группе риска по развитию тяжелых осложнений COVID-19 и постковидного синдрома. Поэтому они должны особенно тщательно соблюдать меры неспецифической профилактики, чтобы уменьшить риск заражения.

"Людям, имеющим медицинские противопоказания к вакцинации, необходимо тщательно соблюдать меры неспецифической профилактики инфекции - носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по возможности избегать больших скоплений людей", - отмечается в сообщении минздрава.

Еще одна важная новость - вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что срок карантина для COVID-пациентов сократят до семи дней.

Анонс

Редакция "Российской газеты" пригласила для участия в "Горячей линии" представителей Министерства здравоохранения России. Компетентные специалисты ответят на вопросы наших читателей о проведении вакцинации и ревакцинации. О времени проведения "Горячей линии" мы сообщим в ближайших номерах газеты и на сайте "РГ".

Между тем

Испытания вакцины от коронавируса для подростков, которые сейчас проходят в Москве, не зафиксировали на данный момент ни одной серьезной побочной реакции у пациентов. Об этом говорят предварительные результаты тестов, обнародованные во вторник, 18 января, столичным правительством. Для испытаний применяется вакцина "Спутник М" - это тот же самый "Спутник V", но в пятикратно сниженной дозе. В испытаниях примут участие 3 тысячи добровольцев: 2 400 получат вакцину, 600 - плацебо. Более 1 500 подростков уже вакцинированы первым компонентом, полный курс в рамках испытаний прошли 1 200 участников. Как рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главврач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов, лишь в единичных случаях наблюдаются утомляемость, повышение температуры, боль в месте укола, но все это проходит в течение суток.

Подготовил Сергей Бабкин