В центре Гамалеи рассказали, как надежнее защититься от "омикрона"

На 75% защищены от "омикрона" те, кто привился вакциной "Спутник V", и на 100% те, кто после этого ревакцинировался препаратом "Спутник Лайт". Об этом заявил руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

Он обратил внимание, что через год после вакцинации "Спутником V" количество вируснейтрализующих антител снижается в два раза. А человек, который ревакцинируется каждые полгода, защищает себя от всех известных штаммов коронавируса, включая последние - "дельту" и "омикрон". При этом люди старше 65 лет для создания необходимого уровня антител могут ревакцинироваться также "Спутником V": то есть, ввести сначала первый компонент (а это и есть вакцина "Спутник Лайт"), а через три недели - второй компонент. "Все вместе - как раз и называется "Спутником V", - сказал Гинцбург.

Он пояснил, что "Спутник V" дает 100% защиту от "омикрона" благодаря своей натуральности. Так, в зарубежных препаратах основной белок сконструирован искусственно и вырабатывает однообразные антитела на вирус. "Когда мы создавали "Спутник V", то предусмотрели, что вирус будет мутировать. Наша вакцина содержит как раз натуральный белок, который присутствует в составе исходного вируса и который может принимать разные пространственные положения. Из-за этого антитела на нашу вакцину вырабатываются разные", - заключил Гинцбург.