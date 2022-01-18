В ЕР поддержали проект о единых правилах онлайн-голосования

Экспертный совет "Единой России" поддержал законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования.

"Законопроект "Единой России" предусматривает защиту данных, которые должны оставаться тайными, компетенции избиркомов различных уровней, которые вправе нормативно регулировать порядок дистанционного голосования и основные требования к нему, а также случаи, когда ДЭГ проводится", - сказал первый замглавы думской фракции "Единой России" Дмитрий Вяткин.

Инициативу партии ввести единые требования в том числе и к использованию цифровых платформ электронного голосования одобрил Центризбирком. Отметим, что сейчас порядок проведения ДЭГ регулируется отдельными законодательными актами.