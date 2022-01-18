В горах Таджикистана проходят учения мотострелков 201-й военной базы РФ

В Таджикистане на горных полигонах Ляур и Самбули начались тактические учения мотострелков 201-й российской военной базы. В них участвуют около тысячи солдат и офицеров.

"Личному составу при поддержке артиллерии и армейской авиации предстоит отработать применение разведывательно-ударных и огневых комплексов в обороне и наступлении. Военнослужащие выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, а также из вооружения боевых машин. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, на полигонах будут задействованы как статические, так и динамические мишени различного типа", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Там уточнили, что тактические учения организовали для проверки боеготовности мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы и оценки их слаженности при выполнении учебно-боевых задач.

Справка "РГ"

Расположенная в Таджикистане 201-я российская военная база является крупнейшим зарубежным армейским объектом РФ. Она базируется в городах Душанбе и Бохтар. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские и разведывательные подразделения. А также подразделения ПВО, связи, радиационной, химической и биологической защиты.