В какие месяцы выгоднее всего идти в отпуск в 2022 году

При выборе даты отпуска надо учитывать, что зарплата считается не по календарным, а по рабочим дням. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Она напомнила, что по производственному календарю в 2022 году самым коротким месяцем является январь (16 рабочих дней), а самым длинным - август (23 рабочих дня).

Чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже стоит один день и тем больше работник теряет за время отпуска, пояснила экономист.

Таким образом, самыми выгодными месяцами для отпуска в 2022 году будут март, август, сентябрь и декабрь, заключила Сорокина.