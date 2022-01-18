В Киргизии глава таможенной службы страны задержан по подозрению в коррупции

В Киргизии, назначенный три месяца назад, глава Государственной таможенной службы страны Адилет Кубанычбеков задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности КР.

В ведомстве пояснили, что в ходе проведения оперативных мероприятий были выявлены данные по лоббированию руководством ГТС интересов частных компаний-импортеров, для которых за соответствующее вознаграждение создавались льготные условия при оформлении грузов.

Кроме этого установлены грубые нарушения законодательства, а также использование схем по укрытию товаров от таможенного администрирования.

"Руководство ГТС в целях личного обогащения, прикрываясь интересами государства, необоснованно завышало стоимость около таможенных услуг, предоставляемых аффилированными компаниям для субъектов внешнеэкономической деятельности", - говорится в официальном заявлении ГКНБ.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Для Адилета Кубанычбекова суд избрал меру пресечения - заключение под стражу. Сейчас он находится в следственном изоляторе ГКНБ.

Напомним, Адилет Кубанычбеков был назначен главой Государственной таможенной службы КР 26 октября 2021 года.