В королевстве Тонга после цунами судьба более 100 человек остается неизвестной

В Королевстве Тонга, где 14 января началось извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, спровоцировавшее цунами, два человека числятся пропавшими без вести, судьба еще 105 местных жителей остается неизвестной. Об этом во вторник сообщила радиостанция Radio New Zealand.

После цунами сильно пострадала столица островного государства - Нукуалофа, а также часть курортов и населенных пунктов на западе острова. На полуострове Хихифо полностью разрушена вся береговая линия, в том числе жилые дома в одной из деревень, передает ТАСС.

Аварийный маяк сработал в районе двух небольших обитаемых островов, расположенных в центральной части архипелага. Связь с ними была потеряна 15 января и восстановить ее до сих пор не удается. Судьба местных жителей - а это 105 человек - неизвестна.

Отмечается также, что большая часть островов архипелага покрыта пеплом. Связь Королевства Тонга с внешним миром сильно ограничена из-за повреждения подводного кабеля.

По словам вулканолога Университета Окленда Шейна Кронина, вулкан, который в последний раз извергался в 2014 году, был активен около месяца, прежде чем магма, температура которой достигала тысячи градусов по Цельсию, встретилась с 20-градусной морской водой, что вызвало мгновенный и мощный взрыв. "Сила взрыва наводит на мысль, что это, вероятно, самое крупное извержение с 1991 года", - отметил ученый.