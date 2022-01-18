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18.01.2022 14:02
Рубрика: В мире

В Мадриде изменят правила работы террас баров и ресторанов

Текст: Юрий Когалов
Власти испанской столицы решили поменять правила работы террас баров и ресторанов.
Фото: Алехандро Мартинез Велез / РИА Новости Фото: Алехандро Мартинез Велез / РИА Новости
Фото: Алехандро Мартинез Велез / РИА Новости

Среди запланированных изменений - сокращение времени обслуживания столиков на улице. После вступления в силу нового постановления (как ожидается, это произойдет в феврале) по пятницам, субботам и в предпраздничные дни террасы будут закрываться на час раньше, чем сейчас, то есть не в 2.30 ночи, а в 1.30. На этот шаг власти пошли в связи с участившимися в последнее время жалобами на шум, который издают посетители ресторанов. А в ряде зон владельцев заведений могут обязать закрывать террасы и вовсе в 23.00.

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В то же время в ближайшие два года отелям разрешено выставлять столики на парковках. Так в гостиницах стали поступать в период пандемии коронавируса, чтобы не потерять клиентов и создать безопасную дистанцию между посетителями ресторанов. Чтобы помочь владельцам отелей компенсировать потери, связанные с воздействием пандемии на их бизнес, власти Мадрида решили пока не требовать от них вернуть все на свои места. Пользоваться этой поблажкой позволено до конца 2023 года.

Также каждый ресторан будет обязан создать должность ответственного за террасу. Этот человек будет заниматься урегулированием возможных конфликтов между посетителями или с соседями.

В новых правилах есть и требования к материалам, цвету, высоте и отделке мебели. Это сделано для того, чтобы они не выделялись ярким некрасивым пятном на фоне, например, исторических зданий. Отдельно прописан отказ ресторанов от газовых обогревателей к 2024 году. Такие стоят во многих местах. Весной и осенью они позволяют посетителям сидеть за столиками на улице, а не в душном помещении. Теперь барам и ресторанам, видимо, придется закупать электрические обогреватели, если не будет придуман еще какой-либо способ.

Кроме того, предлагается запретить курение на террасах, если там натянут тент и есть три стены. Этот пункт находится еще на стадии обсуждения. Стоит отметить, что курить внутри баров и ресторанов запретили еще десять лет назад. Поэтому чтобы "подымить", люди теперь выходят на улицу или усаживаются за столики на террасе (ее запрет не касается). В период пандемии коронавируса на некоторое время была установлена дистанция в два метра, на которой курильщик мог находиться от других посетителей. И часто, чтобы не нарушать это требование, испанцам приходилось выходить за пределы террасы. В ряде регионов и вовсе запретили курить на террасах, поскольку, по данным медиков, дым способствует распространению коронавируса. Власти Мадрида, видимо, решили взять их опыт на вооружение.

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