В Молдавии могут ввести режим ЧП из-за нехватки газа

Власти рассматривают возможность введения режима чрезвычайного положения из-за угрозы прекращения поставок газа в республику.

"Это будет необходимо, чтобы правительство могло быстро принимать решения и реагировать на ситуацию", - приводит РИА Новости слова премьера Натальи Гаврилицы.

Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. В этой связи компания "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы отстрочить оплату поставки газа в январе, а также рассчитывает получить кредит для погашения задолженности.

Правительство рассматривает различны варианты действий в зависимости от того, сможет ли "Молдовагаз" вовремя расплатиться по долгам, заключила премьер.