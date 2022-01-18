В отделении ПФР разъяснили, нужно ли переоформлять детские и другие пособия

С 2022 года Пенсионному фонду России переданы функции назначения, оформления и выплаты ряда пособий и компенсаций, которые ранее назначали и выплачивали органы соцзащиты.

Как разъяснили специалисты отделения Пенсионного фонда России по Чечне, ранее назначенные пособия граждане продолжат получать в прежнем режиме и на указанные ранее реквизиты. Переоформлять выплаты не нужно, Пенсионный фонд все делает сам.

А вот если мера соцподдержки еще не назначена или право на нее возникло, начиная с 2022 года, то человеку нужно обратиться с заявлением в клиентскую службу Пенсионного фонда или в офисы центров "Мои документы". Узнать статус поданного заявления можно через Единый контакт-центр по номеру 8 800 600 0000.

Напомним, что с нынешнего года через ПФР назначаются выплаты неработающим гражданам, имеющим детей; гражданам, пострадавшим в результате радиационных катастроф; реабилитированным лицам; инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям; военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Более подробно о мерах социальной поддержки, которые теперь назначает Пенсионный фонд, можно в специальном разделе на официальном сайте ПФР.