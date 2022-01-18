В России стартовал новый этап туристического кешбэка

В России начался пятый этап туристического кешбэка, который продлится до 12 апреля. Об этом сообщили в Ростуризме.

По словам главы ведомства Зарины Догузовой, новый этап позволит планировать как активный отдых на горнолыжных курортах, так и культурно-познавательные поездки.

При этом туристы должны учитывать текущую эпидемиологическую ситуацию и соблюдать все меры безопасности, подчеркнула она.

Напомним, программа туристического кешбэка была запущена в августе 2022 года. Для того чтобы вернуть часть средств за поездку, тур необходимо оплатить картой "Мир". Сумма возврата - 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей.