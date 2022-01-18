В Россию едет Андрей Болконский

Создатели семейной драмы "Один на один", режиссер Уберто Пазолини и актер Джеймс Нортон, посетят Россию, чтобы представить картину "Один на один". Актер Джеймс Нортон известен российскому зрителю более всего по роли Андрея Болконского в мини-сериале BBC "Война и мир". Также он сыграл Алекса Голдмана в сериале "МакМафия" и Джона Брука в "Маленьких женщинах" Греты Гервиг и снимался в других ее кинокартинах. Режиссер картины Уберто Пазолини - племянник великого итальянского режиссера Лукино Висконти. Среди продюсерских работ Пазолини - культовая комедия "Мужской стриптиз" и экранизация Ги де Мопассана "Милый друг" с Робертом Паттинсоном. Как режиссер он поставил ленты "Дружбаны" и "Остановившаяся жизнь" - оба фильма - участники Венецианского кинофестиваля.

У российских зрителей будет возможность обсудить новый фильм "Один на один" с его создателями во время Q&A-сессий: 24 января в Санкт-Петербурге в Киноцентре "Ленфильм" пройдет показ с участием Джеймса Нортона, 26 января в Москве в киноцентре "Октябрь" состоится эксклюзивный показ в рамках проекта "КАРО.Арт" с участием Джеймса Нортона и Уберто Пазолини. Также в планах создателей ленты посетить с показами Екатеринбург и Новосибирск.

"Один на один" выйдет в российский кинопрокат 27 января, а в начале февраля будет эксклюзивно доступен на видеосервисе Wink. Визит Нортона и Пазолини в Россию организует творческое объединение Arthouse при поддержке видеосервиса Wink.

Фильм "Один на один" рассказывает о мойщике окон Джоне, который в одиночку воспитывает четырехлетнего сына Майкла. Неожиданно Джон получает сокрушительное известие: ему осталось жить всего несколько месяцев. За это время ему нужно найти для сына будущую семью и позаботиться о ребенке. Идея фильм возникла у Уберто Пазолини после прочтения в газете истории об отце, ищущем семью для своего ребенка. Режиссер несколько месяцев общался с агентствами по усыновлению, самими усыновителями и родителями, детьми, попавшими в новые семьи, после чего написал сценарий будущей картины. Мировая премьера фильма "Один на один" прошла на Венецианском кинофестивале в рамках программы "Горизонты".