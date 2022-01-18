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В Россию пришел новый дешевый смартфон Samsung

Текст:   Антон Благовещенский
18.01.2022,  
18:11
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Компания Samsung привезла в Россию смартфон начального уровня Galaxy A03, оснащенный камерой с разрешением 48 Мп и поддержкой творческих режимов, включая ретушь и создание портретов. Блок камер по компоновке напоминает аналогичный у iPhone 11.

Samsung Galaxy A03 также имеет безрамочный дисплей HD+ с диагональю 6,5 дюйма и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Объем памяти может составлять 3/32 Гб и 4/64 Гб.

Смартфон поддерживает работу с двумя nanoSIM-картами и расширение встроенной памяти при помощи microSD объемом до 1 Тб.

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Стоимость Samsung Galaxy A03 в комплектации 3/32 Гб составит 10490 рублей, за версию 4/64 Гб нужно будет заплатить 11990 рублей.

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Фото: pixabay.com
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