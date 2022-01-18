В Россию пришел новый дешевый смартфон Samsung

Компания Samsung привезла в Россию смартфон начального уровня Galaxy A03, оснащенный камерой с разрешением 48 Мп и поддержкой творческих режимов, включая ретушь и создание портретов. Блок камер по компоновке напоминает аналогичный у iPhone 11.

Samsung Galaxy A03 также имеет безрамочный дисплей HD+ с диагональю 6,5 дюйма и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Объем памяти может составлять 3/32 Гб и 4/64 Гб.

Смартфон поддерживает работу с двумя nanoSIM-картами и расширение встроенной памяти при помощи microSD объемом до 1 Тб.

Стоимость Samsung Galaxy A03 в комплектации 3/32 Гб составит 10490 рублей, за версию 4/64 Гб нужно будет заплатить 11990 рублей.