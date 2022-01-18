Валерий Вечорко призвал отказаться от купания в проруби после вакцинации

Крещенские купания могут быть рискованными для людей, которые только что вакцинировались от коронавируса.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал главврач столичной ГКБ № 15 Валерий Вечорко.

В любом случае погружение в холодную воду может вызвать стресс организма, подчеркивает известный российский врач. В числе прочего может повыситься риск инфицирования коронавирусом.

"Если вы сделали прививку менее, чем за 7-10 дней до предполагаемого купания в проруби, от него следует воздержаться. После вакцинации окунаться в холодную воду лучше не ранее, чем через 3-4 дня", - рекомендует Валерий Вечорко.

Кроме того, по оценкам медика, от купаний в ледяной воде стоит воздержаться людям, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами. Также процедура может быть опасной для незакаленного организма.