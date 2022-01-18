С дольщика запретили брать расходы на достройку дома

Очень распространенную ситуацию рассмотрел Верховный суд РФ. Человек стал дольщиком, оплатил жилье полностью, но его дом строился слишком долго. В итоге с дольщика потребовали еще денег. Как поступать в аналогичных случаях человеку и что об этом говорит закон? Ответы на эти вопросы и дал Верховный суд.

Участие в долевом строительстве объективно выгодно. Но существуют и риски, и проблемы. Фото: Сергей Михеев

Наша история началась в Чебоксарах, где гражданка оплатила однокомнатную квартиру. Но застройщик обанкротился, и стройку заморозили на долгие шесть лет. А потом все-таки продолжили: в процедуре банкротства другая строительная компания выкупила права на недострой и завершила строительство. Но новый застройщик потребовал, чтобы дольщица компенсировала ему расходы на достройку.

Надо сказать, что на момент банкротства дом был построен больше чем на 50 процентов. А тем временем уставшая от ожиданий дольщица пошла в суд, и он признал за ней право собственности на ее недостроенную однокомнатную квартиру.

Когда же другая фирма дом все-таки достроила, то потребовала у владелицы доплаты. Та не согласилась, и фирма подала на нее в суд. Там она попросила взыскать с дольщицы расходы на завершение строительства.

Первая инстанция отказала строительной фирме. Суд заявил, что гражданка полностью оплатила свою долю в многоэтажке, что подтверждается судебным решением. А дополнительных соглашений, предусматривающих изменение стоимости квартиры, стороны не заключали. Апелляция подтвердила это решение.

Однако Шестой кассационный суд общей юрисдикции встал на сторону строительной компании. По мнению третьей инстанции, гражданка знала о предстоящей достройке дома, не имела никаких возражений против этого. Она получила "имущественную выгоду" в виде полноценной квартиры, пригодной для дальнейшего проживания. Но при этом она не доказала, что сама хоть как-то вложилась в достройку дома.

В итоге дольщица дошла до Верховного суда. И тот, проверив ее доводы, защитил гражданку.

Верховный суд согласился с решением первых двух инстанций о том, что решение суда о признании права собственности дольщицы на строящуюся квартиру является главным для этого спора. Факты, установленные в нем, нельзя игнорировать: женщина оплатила стоимость квартиры, а значит, должна ее получить. А необходимость доплаты не подтверждена какими-либо доказательствами.

Застройщик не договаривался с гражданкой об увеличении цены за ее квартиру, а значит, не вправе требовать с нее деньги, заявил Верховный суд РФ

Также судьи запретили перекладывать на дольщицу предпринимательские риски.

ВС указал, что строительная фирма стала достраивать дом, когда дольщица уже владела правом собственности на строящееся помещение. Компания не могла не знать об этом, она добровольно взяла на себя обязанность по достройке дома и должна была понимать, что может понести убытки или получить меньше прибыли, чем рассчитывала.

А еще высокий суд обратил внимание и на условие договора, заключенного между сторонами. Один из его пунктов гласит: любые изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения, а одностороннее изменение условий договора не допускается.

Застройщик не договаривался с гражданкой об увеличении цены квартиры, а значит, не вправе требовать с нее деньги, заявила Судебная коллегия по гражданским делам ВС.

В итоге Верховный суд отменил решение кассации и подтвердил правоту первой инстанции и апелляции. Это решение означает, что женщине не придется ничего доплачивать фирме, которая достроила дом.