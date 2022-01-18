Во Вьетнаме началась олимпиада по русскому языку

В Русском доме в Ханое началась XV олимпиада по русскому языку для школьников, сообщается на сайте Россотрудничества. Она продлится два дня и пройдет онлайн.

Задания предназначены для учащихся спецшкол, в которых ведется обучение русскому языку, а российских школ, открытых во Вьетнаме.

Участникам первого тура предстоит показать себя в чтении и аудировании. Тем, кто выйдет на второй этап олимпиады, нужно будет продемонстрировать свои умения в устном владении "великим и могучим".

Напомним, что над шлифовкой русского во вьетнамских школах работают сейчас и лучшие российские педагоги. В 2020 году стартовал пилотный проект по направлению учителей русского языка во вьетнамские школы. С российской стороны - это усилия по продвижению русского языка и поддержке его изучения во Вьетнаме. Педагоги первой группы не только преподавали русский, но и помогали организовывать курсы по повышению квалификации для местных преподавателей русского языка. Россия также планирует оказать помощь в подготовке учебников русского языка для вьетнамских школьников и студентов.

Справка "РГ"

Олимпиады по русскому языку проводятся во Вьетнаме не только для школьников, но и для студентов. В 2020 году она впервые прошла онлайн и собрала около 1500 участников.