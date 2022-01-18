Володин предложил ввести показатели эффективности комитетов Госдумы

"У нас загрузка комитетов очень неравномерная, - подчеркнул он. - А так как комитетов стало больше, правильно было бы подумать о введении ключевых показателей эффективности".
По этим параметрам можно будет оценивать итог их работы, уточнил он.
На данный момент, по его данным, более 70% законопроектов находятся в десяти самых загруженных комитетах. Оставшиеся 30% инициатив распределены между 22 комитетами.
Загрузку комитетов Володин поручил изучить первому вице-спикеру Ивану Мельникову - с тем, чтобы выработать предложения по введению оценки их деятельности. Эта работа должна идти вместе с председателями комитетов, руководителями фракций.
"Каждый комитет не только заинтересован повышать качество законотворчества, но и обязан искать решения, вместе с правительством, Советом Федерации, регионами вырабатывать предложения, формулировать их и вносить для рассмотрения депутатского корпуса", - заключил Володин.