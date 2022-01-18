Врач Андрей Тяжельников дал рекомендации по лечению при первых симптомах "омикрона"

При симптомах коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом "омикрон", надо начать лечение с препаратов из домашней аптечки и исключить применение антибиотиков, посоветовал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. В интервью РИА Новости он рассказал, что эта инфекция протекает легче в сравнении со штаммом "дельта". Но симптомы похожие: боли в мышцах, слабость и утомляемость, повышенная температура, сухой кашель, боль в горле, головная боль, насморк: "Все это дает основания говорить о том, что новый штамм протекает по типу обычного ОРВИ".

При таких симптомах нужно остаться дома. Нужные препараты есть у каждого в домашней аптечке, они относятся к безрецептурным. Терапию рекомендуется начать с первых симптомов, даже если по каким-то причинам вы не обратились в поликлинику к врачу, отметил Тяжельников.

Жаропонижающее пить только при температуре выше 38 градусов.

Могут помочь и капли от насморка, полоскание горла, а нос рекомендуется промывать солевым раствором.