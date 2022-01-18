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18 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8657)

Решение Верховного Суда

Опубликован 18 января 2022 г.

Решение Верховного Суда

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 1 июля 2021 г. (с учетом изменений, внесенных апелляционным определением Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 28 сентября 2021 г.) признан не действующим со дня принятия абзац восьмой письма Федеральной налоговой службы от 2 февраля 2021 г. N БС-4-11/1183@ в части, предусматривающей, что у адвокатов, получающих пенсию за выслугу лет или по инвалидности в соответствии Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", обязанность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование прекращается с 11 января 2021 г., а не с 10 января 2021 г.