Вышел трейлер комедии "Хочу замуж" с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем

18 января компания Central Partnership на своем YouTube-канале опубликовала трейлер романтической комедии режиссера Сони Карпуниной "Хочу замуж" с Милошем Биковичем, Кристиной Асмус и Сергеем Гилевым в главных ролях. В прокат фильм совместного производства компании Peak Media и российского стриминг-сервиса START выйдет 5 марта 2022 года.

По сюжету картины у журналистки Любы (Кристина Асмус) жизнь складывается хорошо: она работает ведущей на телеканале, у нее есть успешный и богатый жених Роберт (Сергей Гилев). Но все меняется, когда у Любы садится телефон и она просит позвонить с телефона случайного прохожего. Им оказывается Сергей (Милош Бикович), жизнь которого тоже текла спокойно и размеренно, но только до этого дня. Их встреча запустит череду событий, которая полностью поменяет жизнь Любы и Сергея и их самих.

Продюсерами фильма выступили Алена Кремер ("Я худею", "Дракулов"), Георгий Шабанов ("Как я стал русским", "Гуляй, Вася!", "Завтрак у папы") и Милош Бикович ("Отель "Белград""). Креативный продюсер - Клим Шипенко.

Режиссер Cоня Карпунина говорит, что обожает эмоционально подключаться к романтическим историям: "Когда я пересматриваю романтические фильмы, которые очень люблю, несмотря на то что это может быть в пятый или даже в десятый раз, в самые лирические или драматические моменты я всегда растрогана и даже пускаю слезу, потому что переживаю за героев, хоть я и видела эту историю уже много раз. И мне всегда очень хотелось сделать такой фильм, чтобы при просмотре зритель так же сопереживал героям и хотел пересмотреть картину еще не раз. Я надеюсь, что наш фильм именно таким и получился. Мы вложили в него душу, стремясь сделать максимально эмоциональное кино про настоящие чувства".

Актер главной роли Милош Бикович отдельно отмечает место съемок: ""Хочу замуж" - это добрая история о любви с тонким юмором, запутанным сюжетом и неоднозначными ситуациями. Действие происходит в живописных местах Калининграда. Идеально подходит для романтического свидания".

В других ролях снялись Марина Александрова, Юлия Ауг, Сергей Комаров, Анастасия Уколова, Агния Кузнецова, Надежда Сысоева, Анна Цуканова-Котт и Евгения Ахременко. Прокатный рейтинг - 12+.