Вышел трейлер комедии "Хочу замуж" с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем

Новости

Путин поздравил президента Никарагуа с переизбранием 19:38
Найдены гены, ответственные за потерю обоняния при COVID-19 19:34
В Москве зарегистрирован 1 241 случай "омикрона" 19:08
Украинская гривна бьет рекорд падения к доллару 18:58
Врач Андрей Тяжельников дал рекомендации по лечению при первых симптомах "омикрона" 18:57
Meta назвала блокировку страницы делегации РФ на переговорах в Вене ошибкой 18:42
В ЕР поддержали проект о единых правилах онлайн-голосования 18:39
В Доминикане в ДТП пострадали шестеро россиян 18:34
Скрипки, виолончели и смычки промаркируют 18:26
В центре Гамалеи рассказали, как надежнее защититься от "омикрона" 18:15
Патриарх Кирилл призвал православные церкви избегать раскола 18:13
Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов впервые с февраля 2021 года 18:11
Путин обсудил с Алиевым ситуации на Украине и в Казахстане 18:09
Сенатор предупредила об опасности политики США для Европы 18:06
РПЦ раздала продуктовые наборы нуждающимся в дни беспорядков в Алма-Ате 17:55
Роскомнадзор: Spotify начал исполнять закон о "приземлении" 17:40
Медведев: Пора определиться с единой системой учета в миграционной сфере 17:29
Omega выпустила часы к зимней Олимпиаде в Пекине 17:25
Туроператор рассказал о состоянии раненных в ДТП в Доминикане россиян 17:12
Действие режима ЧП с 19 января прекратится по всей территории Казахстана 17:10
Фото: Активисты МГЕР почтили память жертв блокады Ленинграда 17:10
Швеция отменила тесты на COVID-19 для всех въезжающих 17:09
В ВОЗ сообщили о предоставлении РФ большей части данных по "Спутнику V" 17:02
На трассе под Волгоградом образовалась гигантская пробка из сотен фур 16:58
Госдума одобрила закон о пожизненных сроках для педофилов-рецидивистов 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
18.01.2022 18:30
Рубрика: Культура

Вышел трейлер комедии "Хочу замуж" с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем

18 января компания Central Partnership на своем YouTube-канале опубликовала трейлер романтической комедии режиссера Сони Карпуниной "Хочу замуж" с Милошем Биковичем, Кристиной Асмус и Сергеем Гилевым в главных ролях. В прокат фильм совместного производства компании Peak Media и российского стриминг-сервиса START выйдет 5 марта 2022 года.
Фото: Предоставлено PEAK MEDIA Фото: Предоставлено PEAK MEDIA
Фото: Предоставлено PEAK MEDIA

По сюжету картины у журналистки Любы (Кристина Асмус) жизнь складывается хорошо: она работает ведущей на телеканале, у нее есть успешный и богатый жених Роберт (Сергей Гилев). Но все меняется, когда у Любы садится телефон и она просит позвонить с телефона случайного прохожего. Им оказывается Сергей (Милош Бикович), жизнь которого тоже текла спокойно и размеренно, но только до этого дня. Их встреча запустит череду событий, которая полностью поменяет жизнь Любы и Сергея и их самих.

Фото: предоставлено пресс-службой журнала "КиноРепортер"
Музыка нас связала: как саундтрек влияет на зрительский успех фильмов и сериалов

Продюсерами фильма выступили Алена Кремер ("Я худею", "Дракулов"), Георгий Шабанов ("Как я стал русским", "Гуляй, Вася!", "Завтрак у папы") и Милош Бикович ("Отель "Белград""). Креативный продюсер - Клим Шипенко.

Режиссер Cоня Карпунина говорит, что обожает эмоционально подключаться к романтическим историям: "Когда я пересматриваю романтические фильмы, которые очень люблю, несмотря на то что это может быть в пятый или даже в десятый раз, в самые лирические или драматические моменты я всегда растрогана и даже пускаю слезу, потому что переживаю за героев, хоть я и видела эту историю уже много раз. И мне всегда очень хотелось сделать такой фильм, чтобы при просмотре зритель так же сопереживал героям и хотел пересмотреть картину еще не раз. Я надеюсь, что наш фильм именно таким и получился. Мы вложили в него душу, стремясь сделать максимально эмоциональное кино про настоящие чувства".

Актер главной роли Милош Бикович отдельно отмечает место съемок: ""Хочу замуж" - это добрая история о любви с тонким юмором, запутанным сюжетом и неоднозначными ситуациями. Действие происходит в живописных местах Калининграда. Идеально подходит для романтического свидания".

В других ролях снялись Марина Александрова, Юлия Ауг, Сергей Комаров, Анастасия Уколова, Агния Кузнецова, Надежда Сысоева, Анна Цуканова-Котт и Евгения Ахременко. Прокатный рейтинг - 12+.

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Культура Кино и ТВ Наше кино