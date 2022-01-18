Выставки 2022: Рембрандт в Еврейском музее и Индия в Третьяковке

Жанр азбуки когда-то был популярен у мирискусников (свои азбуки нарисовали Александр Бенуа, Лев Бакст, Мстислав Добужинский). О популярном некогда формате напомнила выставка "Азбука шедевра" в Новом Иерусалиме. Азбука 2022 года тоже вполне могла бы претендовать на такое название: среди работ, которые обещают показать музеи, - картины Рембрандта и Арчимбольдо, рисунки Пикассо и скульптуры Ивана Шадра, проекты Щусева и полотна Ивана Клюна… Не замахиваясь на азбучные истины, "РГ" предлагает набросок словника для азбуки 2022 года. Если бы, конечно, кто-то ее вздумал сделать…

Авангард

В Музее русского импрессионизма в феврале открывается один из главных хитов года "Авангард: на телеге в XXI век". Совместный проект Ельцин Центра и Энциклопедии русского авангарда уже был показан в Екатеринбурге и Вятке.

Выставка сделана в востребованном сегодня формате реконструкции передвижной выставки новейшего искусства 1921 года. Она объединяет 140 произведений из собраний Вятского художественного им. В.М. и А.М.Васнецовых, Музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Яранского краеведческого музея и Слободского музейно-выставочного центра. Работы Кандинского и Родченко, Клюна и Экстер, пережившие бури ХХ века в музеях бывшей Вятской губернии, были найдены почти сто лет спустя и вновь возвращаются к зрителям.

Выставка "Иван Клюн. Сферическое видение" объединит работы Ивана Васильевича Клюна (1873-1943) из коллекций МОМus - Музея искусства модернизма в Салониках, где хранится вывезенная часть коллекции Георгия Костаки, и Третьяковской галереи, плюс частных собраний. Она предложит российскую версию ретроспективы Ивана Клюна в Салониках 2021 года и откроется в Еврейском музее и центре толерантности в начале июля. Рядом с работами Клюна, создателя оригинальной теории цвета и света в 1910-х годах, можно будет увидеть произведения Ольги Розановой, Александра Тышлера, Ивана Кудряшова…

Академия

Выставка "Генрих Семирадский. По примеру богов" открывается в Новой Третьяковке накануне майских праздников.

"Последний классик" искусства ХIX века предстанет на выставке в XXI веке в диалоге с художниками петербургской "Новой Академии" Тимура Новикова, монументальной видеофреской "Пир Трималхиона" группы AES+F и фотографической серией "Times New Roman" Тимофея Парщикова.

Амстердам

В 1631 году Рембрандт Харменс Ван Рейн переехал в Амстердам, где он прожил и самые счастливые, и самые горькие дни жизни. После банкротства и распродажи имущества во второй половине 1650-х, художник перебирается на окраину города в еврейский квартал. В фокусе проекта "Рембрандт. Еврейский взгляд", который в октябре можно будет увидеть в Еврейском музее и центре толерантности, - взгляд великого голландца на жизнь еврейского квартала Амстердама XVII века. И - влияние творчества Рембрандта на художников XX века, в том числе Хаима Сутина, Марка Шагала, Франка Ауэрбаха… На эту выставку в Москву привезут произведения Рембрандта из Эрмитажа и Национальной галереи в Лондоне, Стеделик музея в Амстердаме и Музея Израиля, а также работы из частных коллекций.

Археология

Выставка "Мумии древнего Египта. Искусство бессмертия", которая откроется в ГМИИ им. А.С.Пушкина в конце февраля, представит плоды совместной работы египтологов и ученых "Курчатовского института". С помощью современных технологий были исследованы древнеегипетские мумии, мумифицированные останки, саркофаги, погребальные пелены из коллекции музея. Более четырехсот экспонатов, связанных с погребальными практиками и заупокойными культами Древнего Египта, займут Белый зал, колоннаду и два зала Главного здания Пушкинского. Кроме мумий, на выставке будут фаюмские портреты, скульптуры и рельефы надгробий, памятники декоративно-прикладного искусства.

Продолжение темы - в конце октября в Эрмитаже, где готовят выставку "Египтомания. К 200-летию дешифровки египетских иероглифов Ж.-Ф.Шампальоном".

В сентябре выставка "Война и миф в древних бронзах Осетии. Алания: истоки цивилизации" откроется в ГМИИ им. А.С.Пушкина. Она познакомит с археологическими памятниками одной из древнейших индоевропейских культур - кобанской культуры эпохи бронзового века. Эта культура была представлена на недавних российско-германских выставках в Эрмитаже и ГИМе. Но в проекте в Пушкинском она - в центре внимания. Этот международный проект объединит раритеты из собраний Эрмитажа, ГМИИ им. А.С.Пушкина, Национального музея республики Северная Осетия - Алания, Национального музея республики Южная Осетия, Городских музеев Берлина - Музея доисторического периода и ранней истории. Выставка приурочена к празднованию 1100-летия крещения Алании.

Чтобы увидеть "Античные вазы" из собрания Исторического музея, надо ехать в Тулу. Там, в филиале ГИМа, в конце октября обещают показать развитие искусства росписей ваз в Древней Греции в течение12 веков - с середины II тыс. до н.э. по III в. до н.э. Кроме коллекций из дореволюционных частных собраний, будут и находки археологов в Северном Причерноморье.

"Война и мир в Древней Греции. Из собрания Пергамского музея (Берлин) и Исторического музея". Мир, о котором вы читали в рассказах Геродота о греко-персидских войнах и в книге Михаила Гаспарова, оживет (к счастью, частично) на выставке, которая откроется в Историческом музее в начале декабря.

В декабре же "Миры Шлимана. Выставка к 200-летию со дня рождения Генриха Шлимана" будет представлена в ГМИИ им. А.С.Пушкина. Это совместный проект музеев трех стран: кроме Пушкинского в проекте участвуют Городские музеи Берлина - Музей доисторического периода и ранней истории и Национальный археологический музей в Афинах.

Можно сказать, что это выставка-байопик, которая зримо представит разные этапы жизни предпринимателя, археолога, путешественника, прагматика и мечтателя, завороженного эпосом Гомера. Словом, человека, который нашел Трою…

Архитектор

К 150-летию Алексея Щусева Третьяковская галерея в ноябре готовит выставку его графики и проектов, связанных с Марфо-Мариинской обителью и Казанским вокзалом в Москве. Рисунки Щусева будут показаны вместе с работами А.Н. Бенуа, З.Е. Серебряковой, М.В. Добужинского, Б.М. Кустодиева, Е.Е. Лансере и М.В.Нестерова, которые были привлечены к работе над этими архитектурными проектами.

Фото: РИА Новости

Выбор

Виталий Комар и Александр Меламид в 1993 году предложили зрителям ответить на вопросы, какая картина для них идеальная, что такое хорошее искусство. А затем художники честно попробовали воплотить эти представления масс о прекрасном. Так был сделан проект "Выбор народа".

В 2022 году художники решили войти в ту же реку еще разок. Проекты "Выбор народа" четверть века спустя и "Ностальгический социализм" (впервые эта серия была сделана в 1981-м) Комар и Меламид покажут в октябре в Новой Третьяковке.

Фото: Пресс-служба Третьяковской галереи

Директор

150-летие Игоря Грабаря (1871-1960) уже отметил Русский музей. Теперь очередь за Третьяковской галереей. Художник, искусствовед, историк искусства, Грабарь стал героем сразу нескольких эпох, пройдя путь от импрессионизма к соцреализму. Но еще он был, как сейчас сказали бы, эффективным менеджером. В последнее время это определение звучит иронически, но Грабарь был действительно сильным руководителем, задавшим направление развития художественных и академических институций на многие годы.

Кажется, он был неутомимым и незаменимым. Он был директором Третьяковской галереи, главой Комиссии по сохранению и раскрытию памятников древнерусской живописи (с 1924 года преобразованной в Центральные государственные реставрационные мастерские), директором Московского института изобразительных искусств (ныне Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова). Он возглавлял Академию художеств в Ленинграде и Художественный институт при ней, руководил Институтом истории искусства и охраны памятников архитектуры при АН СССР (сейчас Государственный институт искусствознания).

Выставка Игоря Грабаря откроется в Третьяковской галерее в октябре и обещает представить не только художественное, но и интеллектуальное и наследие мастера.

Италия

К 700-летию со дня смерти Данте Алигьери Центр Вознесенского привозит "Аллегорический портрет Данте" работы Аньоло Бронзино. Написанный в 1532-1533 годах, чуть более двухсот лет спустя после смерти Данте, этот портрет великого флорентийца был обнаружен заново в 1990-х годах. Сейчас работа хранится в Палаццо Веккьо во Флоренции. До Москвы портрет Данте кисти Бронзино показывали в Нью-Йорке, в Музее Метрополитен, и в Петербурге, в Эрмитаже. В Центре Вознесенского выставка открыта с 21 января.

"Аллегорический портрет Данте" Аньоло Бронзино. Фото: Предоставлено центром Вознесенского

Выставка Микеланджело Пистолетто, героя Arte Povera, откроется в конце апреля на Петровке, 25 в ММОМА. Если, конечно, пандемия не помешает в очередной раз… Специально для московской выставки мастер планирует сделать несколько масштабных инсталляций.

В ноябре главной выставкой в ГМИИ им. А.С.Пушкина станет "Век Арчимбольдо". Первую в России выставку этого мастера рубежа XVI-XVII веков, который пережил свое второе рождение во времена расцвета европейского сюрреализма, мы ждем уже не первый год. Хочется надеяться, что ни "омикрон", ни "дельта", ни другие неведомые штаммы не помешают встрече с работами Арчимбольдо из европейских музеев и частных собраний.

Джузеппе Арчимбольдо. Автопортрет. Фото: wikipedia.org

"Скульптуру Флоренции XV века" из собрания Эрмитажа музей можно увидеть с апреля в Пикетном зале Эрмитажа.

"Сокровища музеев Генуи" в сентябре прибудут в Исторический музей. Обещают привезти живопись Караваджо, Ван Дейка, Маньяско, а также раритеты из базилики Св. Лаврентия, музея Св.Августина, музея Страда Нуова…

Индия

Выставку современного искусства Индии Третьяковская галерея анонсирует третий год подряд. Но пандемия корректирует планы. Будем надеяться, что мировая премьера ретроспективы новейшего индийского искусства состоится в этом году. Выставка "Индия! New Art" должна открыться в конце мая в Новой Третьяковке. Среди хитов проекта - произведения Мриналини Мукерджи, Субодхы Гупты, Амара Канвара, Шилпы Гупты, Аниты Дюбе и Аниша Капура. В выставке участвуют работы более 80 авторов из зарубежных музейных и частных собраний, в том числе из крупнейшей в мире коллекции современного индийского искусства - частного Музея Киран Надар (Нью-Дели).

Фото: Пресс-служба Третьяковской галереи

Кино

20-летие выхода на экраны фильма "Русский Ковчег" Александра Сокурова Эрмитаж отметит выставкой в своем Реставрационно-хранительском центре.

Коллекция

Музей Павла и Сергея Третьяковых открывает Третьяковская галерея 25 января в 1-м Голутвинском переулке, 16, стр. 1. Здесь будет мемориальная экспозиция, посвященная создателю музея национальной живописи. Музей намерен стать центром притяжения для меценатов XXI века.

"Рождение современного искусства: выбор Щукина". В июне Эрмитаж представит свою версию выставки, посвященной собирателю западного искусства Сергею Ивановичу Щукину. Его собрание, наряду с коллекцией Ивана Абрамовича Морозова, стало основой Государственного музея нового западного искусства и в 1948 году, после закрытия ГМНЗИ, было поделена между Эрмитажем и ГМИИ им. А.С.Пушкина.

"Брат Иван. Коллекция Ивана и Михаила Морозовых". В конце июня ГМИИ им. А.С.Пушкина покажет свой вариант выставки, уже показанной в Эрмитаже и в Фонде Louis Vuitton в Париже. Она посвящена памяти коллекционеров, благодаря которым в России одно из лучших в мире собрание импрессионистов и постимпрессионистов.

Космос

Проект Антона Видокле "Граждане космоса", который будет показан в Новой Третьяковке уже в феврале, вдохновлен идеями русского космизма. Три части видеоинсталляции: "Это Космос" (2014), "Коммунистическая Революция была вызвана Солнцем" (2015), "Бессмертие и Воскрешение для Всех!" (2017) - предлагают своего рода фантастическую "археологию будущего", в котором идеи Николая Федорова неожиданно становятся актуальны. Художник ищет следы влияния космизма в искусстве советской эпохи, архитектуры и инженерии, путешествуя по степям Казахстана и московским музеям.

Фото: Пресс-служба Третьяковской галереи

Выставка Марка Куинна "Хронос и Космос" переносилась уже пару раз из-за пандемии. Но в июне Эрмитаж наконец покажет работы этого знаменитого британского художника в Залах искусства античного мира.

Проект Ирины Наховой "Путешествие. Инсталляция для темноты, ночи и тишины" в конце декабря представит Третьяковская галерея. Живопись, видеопроекции архивных материалов и фотографий покажут наш мир в виде вселенной, наполненной проекциями-звездами и галактиками-воспоминаниями, которые, "как и цивилизации, появляются и меркнут, вспыхивают и исчезают".

Лицо

"Лики. Лица. Морды". Этот эффектный проект Музея АZ, который, по словам куратора Полины Лобачевскогой, прослеживает "ряд волшебных изменений милого лица", приурочен к 90-летию Анатолия Зверева. Он откроется в Русском музее уже в конце января. Кроме работ самого Зверева, будут картины и рисунки художников 1960-1970-х, в том числе Дмитрия Плавинского, Леонида Пурыгина, Льва Кропивницкого, Олега Целкова, Марлена Шпиндлера, Бориса Свешникова и работы мастеров рубежа XX-XXI веков… Для залов Мраморного дворца обещают новый вариант выставки, показанной в Москве.

Большая ретроспектива Олега Целкова в марте открывается в Московском музее современного искусства.

В апреле Эрмитаж приглашает в Францию эпохи "Короля-Солнца" - на выставку "Время Людовика XIV в портретной гравюре Робера Нантейля".

Русский XIX век в лицах - на ноябрьской выставке "Пантеон Ипполита Робийара. Портретная фотография в России 1860-х" в Эрмитаже.

Лев и львицы

Венеция - далеко, но ее "Львы" - близко. Выставка немецкой художницы Анне Имхоф, получившей "Золотого льва" 57-й Венецианской биеннале, откроется в музее современного искусства "Гараж" в марте. Частью выставки станет перформативный проект, который будет проходить в пространстве не только "Гаража", но и Парка Горького.

В марте же "Гараж" открывает проект "Лидия Мастеркова. Обогащенная перспектива". Выставка представит работы художницы, заново открывшей беспредметность в эпоху оттепели, вместе с произведениями Ефросиньи Ермиловой-Платовой и Евы Левиной-Розенгольц.

А в сентябре в "Гараже" - выставка английской художницы Хелен Мартен, лауреата премии Тёрнера.

Одежда

Проект "Искусство и мода. Русская нить" готовит Третьяковская галерея вместе с зарубежными музеями и модными домами Европы. Проект, который откроется в декабре, покажет влияние русской культуры и искусства на высокую моду ХХ века. Проект объединит шедевры живописи, графики, театральные костюмы и платья haut couture с произведениями ювелирного искусства, фотографиями и съемками из архивов домов мод.

Гардероб Петра I можно увидеть в Галерее костюма в Реставрационно-хранительском центре Эрмитажа "Старая деревня".

Посольство

Выставка "Петр I. Путешествие в Европу" открывается после майских праздников в Историческом музее. Кроме личных вещей Петра I и портретов царя и его сподвижников, будут представлены костюмы, оружие, мебель, карты и гравюры Европы и России XVII-XVIII веков из коллекции ГИМ.

Призрак

"Я хотел бы найти слово, связанное с призраками. Причем, скорее, с идеей возвращения из страны мертвых, чем с каким-то конкретным местом", - писал Кристиан Болтански куратору своей выставки в петербургском "Манеже". Он отобрал специально для нее работы последних лет - видео, инсталляции, объекты. Выставка Кристиана Болтански "Призраки", которая открывается в Петербурге в середине марта, развивает ключевые для художника темы утраты, памяти, личной судьбы и истории. Это последний его российский проект, над которым он работал лично.

Таруса

Эдуард Штейнберг (1937-2012) родился в Москве, жил в Тарусе и Москве, умер в Париже, похоронен, как и он и завещал в Тарусе. Его мастерская в Тарусе подарена вдовой художника ГМИИ им. А.С.Пушкина.

Работы Эдуарда Штейнберга из музеев и частных коллекций России и Франции объединит выставка "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке. Она откроется в мае и будет приурочена к 85-летию со дня рождения художника.

Театр

В марте в Новой Третьяковке - новый проект Гриши Брускина "Смена декораций".

Сказано давно: "Весь мир - театр". Метафора театра, Theatrum Mundi - одна из любимых в персональной мифологии художника. Он объединяет руины, театральные декорации и современность, чтобы исследовать причудливые метаморфозы коллективной памяти и культурных мифов. Девять залов будут выстроены как анфилада сценических декораций, в которых оказывается человек на протяжении жизни.

Фото: Пресс-служба Третьяковской галереи

Тело

Самые знаменитые скульптуры Ивана Дмитриевича Шадра, выставку которого Третьяковская галерея готовит в ноябре, - "Девушка с веслом" и "Булыжник - оружие пролетариата". Меж тем он автор надгробия Надежды Аллилуевой, скульптуры "Ленин в гробу", сделанной с натуры в 1924 году, автор макета "Ордена Ленина" (вместе с П.Таежным) и памятника Горькому у Белорусского вокзала. Биография Ивана Дмитриевича под стать биографии Алексея Максимовича. Удивительно, что по ней никто еще не снял байопик.

Если учесть, что скульптуры мужиков, созданные Шадром по заказу Госзнака, "жили" на денежных банкнотах 1920-х годов, на первых советских почтовых карточках, конвертах и облигациях Госзайма, более народного скульптора трудно сыскать.

Монографическая выставка Шадра к 135-летнему юбилею скульптора в Новой Третьяковке, крупнейшая за последние полвека, может стать абсолютным хитом.

Фото: Пресс-служба Третьяковской галереи

В ноябре в Новой Третьяковке откроется выставка лауреата премии "Соратник" и премии Кандинского в 2016 и 2021 годах Андрея Кузькина "Избавление". Его инсталляции "Молельщики и герои" (2016-2016), "Герои левитации" (2010), "Дар забвения" (2018), в которых тема бренного страдающего тела и смерти отсылает к сюжетам христианства, романтического мифа и тюремной повседневности, будут показаны вместе с документальными видеофильмами.

Усы

В июне в постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке откроется камерная выставка "Петр I: усы властелина. К 350-летию со дня рождения". Она предлагает обратить внимание, как менялось изображение усов на портретах Петра I последние три столетия. История усов императора, увиденная с точки зрения художников, историков, театральных гримеров, объединяет историю повседневности, моды и жанра портрета в популярном сюжете иконографии власти.