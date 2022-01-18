Взрыв подводного вулкана стал катастрофой для государства Тонга в Тихом океане

Мощное извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай и спровоцированное им цунами привели к масштабным разрушениям в островном Королевстве Тонга на просторах Тихого океана. Сильно пострадала столица королевства - город Нукуалофа. Разрушена была береговая линия полуострова Хихифо. На местном острове Атата, где проживают около 100 человек, стихия снесла несколько зданий, передает агентство Reuters. А на острове Манго, где живут около 50 человек, стерта с лица земли вся деревня. Оба острова находятся на расстоянии в 50 и 70 километров от Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.

После извержения в стране не работают телефонная связь и интернет, а спутниковым телефонам мешают функционировать большие объемы пепла, которые, напомним, поднялись на высоту в двадцать километров.

Поэтому, по мнению координатора ООН на Фиджи Джонатана Вейча, подводить итоги разрушений и жертв пока рано, так как не со всеми пострадавшими районами удалось связаться. Как сообщило издание The New Zealand Herald со ссылкой на новозеландское министерство иностранных дел и торговли, по предварительным данным, два человека погибли в результате извержения, несколько десятков считаются пропавшими без вести. Одной из жертв стала британская подданная Анджела Гловер - хозяйка местного приюта для собак. По предварительной версии, она погибла, пытаясь спасти своих четвероногих подопечных от цунами, вызванного вулканом.

"Зацепило" и другие страны: Япония, в частности, сообщила о 10 своих судах, которые были опрокинуты или затонули из-за резкого повышения уровня воды у острова Сикоку. На юго-западе страны на островах Амами зафиксировали цунами высотой 1,2 метра. Предписание об эвакуации из-за угрозы цунами получили не менее 230 тысяч японцев в восьми префектурах. Уйти в безопасное место и держаться подальше от береговой линии своих жителей просят власти Фиджи, Вануату и Американского Самоа. В Перу из-за аномального волнения моря были закрыты порты и приостановлена рыбная ловля на малых судах. Предупреждения о цунами действовали также в некоторых штатах США, таких как Калифорния, Орегон, Аляска и Вашингтон, однако позже были отменены. Угроза цунами была объявлена и на Курильских островах.

Цунами после извержения подводного вулкана ударило не только по островам Тонга, но докатилось за тысячи километров до берегов Перу и Японии

Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай за последние годы просыпался неоднократно, но сейчас взрывная сила была исключительной. Начавшееся 14 января извержение вулкана ученые уже назвали мощнейшим с 1991 года, когда начал извергаться вулкан Пинатубо (расположен на филиппинском острове Лусон. - Прим. "РГ"). Ученые отмечают, что извержения подобной мощности у крупных кальдер происходят раз в тысячу лет, и скорее всего в последний раз с такой же силой Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай взрывался в 1100 году новой эры.

Справка "РГ"

В последние годы наиболее "известным" стало извержение исландского вулкана Эйяфьятлайокудль, которое началось 14 апреля 2010 года. В результате его активности в небо поднялось большое облако пепла, которое накрыло сначала северную, а после затем часть Западной и Восточной Европы. Пепел представлял опасность для турбин авиационных двигателей и крыльев самолетов, а потому целую неделю большинство европейских аэропортов были закрыты для вылета и прилета. В итоге извержение стоило мировой экономике пять миллиардов долларов.

В июне 1991 года извергался вулкан Пинатубо, в результате чего погибли минимум 875 человек, была уничтожена стратегическая база ВВС США Кларк и военно-морская база США. Это извержение, получившее шесть баллов из восьми по шкале вулканических извержений, признали одним из самых сильных в XX веке.

В 1815 году на индонезийском острове Сумбава извергался вулкан Тамбора, который на тот момент несколько веков находился в неактивном состоянии. Этот инцидент оценили в семь баллов по школе вулканических извержений. Он стер с лица земли три местных государственных образования, а также сделал всю территорию Сумбавы непригодной для жизни. Количество погибших, по разным оценкам, составило от 50 тысяч человек и более. Извержение оказало влияние и на климат, вызвав так называемую вулканическую зиму: из-за выброшенного в атмосферу количества пепла 1816 год в Западной Европе и Северной Америке прозвали "годом без лета", потому что даже летом на этих территориях периодически фиксировались заморозки и выпадал снег.

Комментарий

Во всем виноват конус

Вулкан Хунга удивил ученых. Ведь обычно цунами - это детище землетрясений, которые возникают при движении тектонических плит. И хотя волна от Хунга составила всего 1,5 метра, но даже она для подводных вулканов явление уникальное. Тем более что морская вода должна охлаждать магму, предотвращая мощный взрыв. Но в случае Хунга сработал другой механизм. Дело в том, что если магма поднимается в морскую воду медленно, то даже при температуре около 1200 градусов Цельсия, между магмой и водой образуется пленка пара. Благодаря ей магма остывает, и до мощных взрывов дело не доходит.

Совсем иная картина, если из-под земли выбрасывается вещество, богатое вулканическим газом. Тогда ситуация развивается стремительно. Раскаленная магма не успевает остыть, вступает в контакт с холодной водой, между ними начинается цепная реакция, порождая серию взрывов. Они повторяются, выбрасывая исполинский гриб пепла со сверхзвуковой скоростью. По оценкам, мощность взрыва Хунга могла достигать 5,5 баллов (максимум 8 не достигал ни один вулкан, у самого мощного Тамбора в 1815 году было 7).

Известный вулканолог из Оклендского университета Шейн Кронин обратил внимание на недавнюю историю Хунга. За последние 10 лет здесь произошло несколько средних по мощности извержений. В итоге образовался вулканический конус, который соединил два старых острова Хунга в единый длиной около 5 км. Изучив химию этих извержений, ученые считают, что они стали подготовкой к главному событию. Оно и произошло 14 января.

Но является ли оно кульминацией извержения Хунга или впереди новые взрывы? Анализируя геологические отложения, ученые считают, что в течение несколько недель или даже лет возможны крупные извержения. Важно отметить, что специалисты сумели за несколько дней предупредить о надвигающейся опасности.

- Надо подчеркнуть, что с предсказанием извержений сегодня ситуация лучше, чем с прогнозом землетрясений, - сказал корреспонденту РГ завкафедрой вулканологии МГУ, профессор Николай Короновский. - Есть набор симптомов, которые являются предвестниками взрыва, например небольшие землетрясения в районе вулкана, подъем его поверхности, рост концентрации диоксида серы. Но признаки - это еще не прогноз. Например, все они фиксируются в районе знаменитого Йеллоустоунского вулкана. И сроки вроде бы подходят. Последнее извержение было 700 тысяч лет назад, а всего за 13 миллионов лет их произошло семь или восемь. Вроде бы катаклизм близок. Но когда это произойдет - через год, 10, 100 или тысячу лет, сейчас не скажет никто.

Подготовил Юрий Медведев