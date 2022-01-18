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18.01.2022 22:09
Рубрика: Власть

За сутки 35 военных вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии во вторник вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

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Там сказано, что за прошедшие сутки от Covid-19 вылечили 35 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с начала пандемии избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 47 тысяч человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 161,5 тысячи человек, контактировавших с инфицированными Covid-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 306 военнослужащих. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 633 военных с Covid-19 лежат в ведомственных госпиталях. 12 заболевших лечат гражданские медики. Еще 661 человек изолированы на дому.

Сообщается, что один заболевший находится в тяжелом состоянии. Еще у двух пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 94 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 174 человек.

Фото: РИА Новости
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся менее тысячи человек, 181 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,5 тысячи пациентов, из которых около 11,9 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 534 538 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса

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