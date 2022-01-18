Захарова подтвердила встречу Лаврова и Блинкена

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена находится в стадии активной проработки, заявила в эфире телеканала "Россия-1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Могу действительно подтвердить, что такая встреча между главами внешнеполитических ведомств России и США сейчас находится в стадии активной проработки", - подтвердила Захарова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь Энтони Блинкен провели телефонный разговор, касающийся гарантий безопасности и дальнейших контактов.

Переговоры прошли по инициативе американской стороны, отметили в МИД России. Лавров заявил, что рассчитывает, что США как можно скорее ответят письменно на предложения в области безопасности со стороны Москвы.