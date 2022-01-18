Захарова усомнилась в единстве позиции стран ЕС перед лицом энергокризиса

Действия стран ЕС на фоне кризиса цен на энергоносители в Европе вызывают вопрос об их ценностях и единстве, считает официальный представитель МИЛ РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала в своем Telegram-канале информацию о том, что официальный Берлин направил в Нидерланды запрос об увеличении на 1,1 млрд куб. м. объемов поставок газа на текущий и следующий отопительные сезоны.

"В Гааге намекнули Берлину пойти "проверить, какие меры может предпринять сама Германия, чтобы ограничить потребление газа до предельного уровня", - написала Захарова.

Она усомнилась в единстве позиции стран ЕС в этом вопросе.

"К вопросу о западных "ценностях" и "единстве", а также их хитросплетениях. Ну, и логике. Чего уж там", - поиронизировала она.