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Рубрика: Власть

Захарова усомнилась в единстве позиции стран ЕС перед лицом энергокризиса

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Действия стран ЕС на фоне кризиса цен на энергоносители в Европе вызывают вопрос об их ценностях и единстве, считает официальный представитель МИЛ РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала в своем Telegram-канале информацию о том, что официальный Берлин направил в Нидерланды запрос об увеличении на 1,1 млрд куб. м. объемов поставок газа на текущий и следующий отопительные сезоны.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"В Гааге намекнули Берлину пойти "проверить, какие меры может предпринять сама Германия, чтобы ограничить потребление газа до предельного уровня", - написала Захарова.

Она усомнилась в единстве позиции стран ЕС в этом вопросе.

"К вопросу о западных "ценностях" и "единстве", а также их хитросплетениях. Ну, и логике. Чего уж там", - поиронизировала она.

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