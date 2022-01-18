Законопроект о праве отца-одиночки на маткапитал принят в первом чтении

Во вторник в первом чтении принят законопроект о праве отца получить маткапитал. Об этом в своем Instagram-канале сообщила зампред Госдумы Анна Кузнецова.

- Госдума рассмотрела сегодня правительственный законопроект, который расширяет права отцов на материнский капитал, - написала Кузнецова.- Документ принят в первом чтении. Он - про семьи, в которых папа в одиночку воспитывает своих детей, признанных российскими гражданами, после смерти их мамы, если она не имела гражданства России.

По словам Анны Кузнецовой, благодаря этому закону папы-одиночки смогут получать маткапитал. Она уточнила, что сейчас это возможно "только в случае, если мама была российской гражданкой".

- Это важно, потому, что защищается права детей, которым особенно нужна помощь, - пояснила Кузнецова. - Законопроект стал ответом на запрос о помощи в конкретной жизненной ситуации.