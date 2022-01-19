Актриса из "Утомленных солнцем" Вера Воронкова попала в реанимацию

В Москве госпитализирована российская актриса театра, кино и ТВ Вера Воронкова. Как передают "Известия", заслуженная артистка РФ попала в реанимацию одной из столичных клиник с тяжелым ожогом верхних дыхательных путей и термоингаляционным поражением.

По предварительным данным, 56-летняя женщина получила травмы при пожаре в своей квартире в центре Москвы, где у нее загорелась новогодняя елка.

Вера Воронкова родилась в 1965 году в Одинцово. В 1990-м окончила Школу-студию МХАТ, курс Калягина. В том же году начала сниматься: "Щен из созвездия Гончих Псов", "Марш Турецкого", "Время танцора", "Каменская", вторая "Мама не горюй", "Журов", "Утомленные солнцем 2", Роза из "Рая" Кончаловского.