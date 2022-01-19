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19.01.2022 00:22
Рубрика: Происшествия

Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете

Текст: Сергей Бабкин

Известная балерина и общественный деятель Анастасия Волочкова стала фигурантом нового авиаскандала, сообщает телеканал "Москва 24".

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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По данным очевидцев, инцидент произошел на борту самолета, следовавшего с курорта на Мальдивах в Москву. Как отмечают свидетели скандала, у бортпроводников возникли претензии к звездной пассажирке, ее попросили надеть маску. Однако конструктивной беседы не получилось.

Судя по кадрам телеканала, на борт самолета, севшего в Шереметьево, из-за инцидента с Анастасией Волочковой прибыла полиция. Проводится разбирательство.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Анастасия Волочкова

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