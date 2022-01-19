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19.01.2022 19:55
Рубрика: В мире

Ангела Меркель отказалась от работы в ООН

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8660)
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель получила первое предложение о трудоустройстве после выхода на пенсию. Как сообщило dpa, генсек ООН Антониу Гутерриш предложил ветерану немецкой политики роль советника в главной международной организации. Правда, она без долгих раздумий отклонила его.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Немцы раскупают бестселлер "Мисс Меркель: убийство в Уккермарке".

Генсек хотел, чтобы Меркель возглавила Консультативный совет высокого значения по глобальным общественным благам. Он занимается множеством вопросов - от борьбы с озоновыми дырами до составления правил безопасности авиаперелетов и торговли. В бюро Меркель подтвердили, что она позвонила господину Гутерришу и поблагодарила за доверие. Но работать в ООН отказалась. Так что интрига о ее будущем сохраняется. С тех пор как 8 декабря фрау Меркель сложила полномочия, о самой влиятельной женщине Германии последних 16 лет ничего не слышно. Сама она уверяла, что в ее жизни "не будет никакой политики". Первые месяцы на пенсии 67-летняя Меркель собиралась выспаться и почитать книжки, а уже потом "что-нибудь придумать". Экс-канцлер подтвердила, что будет попеременно жить в Берлине, где они с супругом Йоахимом Зауэром обитают в обычном многоквартирном доме, и на даче в восточногерманском Уккермарке. Как писала Deutsche Welle, там Меркель наслаждается видами озер, пропалывает грядки и готовит свои фирменные блюда - картофельный суп и сливовый пирог с пудрой. "Однако роль среднестатистической пенсионерки явно не для нее", - признает журнал Stadlpost.

Издание Merkur напоминает, что Гельмут Коль и Герхард Шредер после ухода "использовали политические связи, чтобы зарабатывать деньги в условиях свободного рынка". Однако для этого федеральная канцелярия должна подтвердить, что новая должность "не будет вступать в конфликт с интересами общества". В случае сомнений на трудоустройство экс-канцлера может быть наложен 18-месячный мораторий. Собеседники "РГ" в Берлине не исключают, что в случае перехода профессора Зауэра, специалиста в области квантовой химии, на работу в США, Меркель могла бы последовать за супругом, посвятив себя чтению лекций или консалтингу.

Пока Меркель наслаждается видами озер, ухаживает за садом и готовит свои фирменные блюда

А пока немцы сметают с книжных полок детектив Дэвида Сафье "Мисс Меркель: убийство в Уккермарке" - с явным намеком на знаменитую мисс Марпл. Писатель пофантазировал о том, как фрау Меркель принимается за расследование убийства в своей деревне в бывшей Восточной Германии. Весной читатели ждут продолжение "Мисс Меркель: убийство на кладбище".

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