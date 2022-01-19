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19.01.2022 11:57
Рубрика: Экономика

Архивные тарифы на сотовую связь подорожают

Текст: Олег Капранов
Операторы сотовой связи увеличивают стоимость архивных тарифов. О повышении цены уже заявил МТС, в "Билайне" рассматривают такую возможность. "Мегафон" и Tele2 также планируют повышать тарифы, по информации источников на рынке.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Повышение затронет существенную часть абонентов. По оценкам экспертов, каждый четвертый пользователь сотовой связи сегодня пользуется архивным тарифом.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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В МТС обращают внимание, что компания заранее уведомила всех пользователей архивных тарифов, что их стоимость будет изменена в сторону увеличения. Уведомления абонентам начали рассылаться после Нового года. Так, обозреватель "РГ" получил 10 января уведомление о том, что с 17 января стоимость будет увеличена.

"Мы заранее и в максимально развернутом формате предупредили абонентов об изменениях, чтобы они могли выбрать: остаться на действующем тарифе или перейти на другой тариф или подписку", - сообщил "РГ" официальный представитель компании Алексей Меркутов.

В компании отмечают, что изменение стоимости услуг связи связано с ростом стоимости содержания и строительства сетей, в частности - оборудования и его доставки, ростом цен на электроэнергию и прочие услуги, которые предоставляю внешние подрядчики. Еще один фактор повышения - возложенные на операторов обязательства по исполнению регуляторных требований.

В Билайн сообщили, что так же изучают возможность повышения тарифов.

"Мы рассматриваем возможность изменения цен на части архивных тарифов, абонентов предупредим заранее и предоставим возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана", - заявили в пресс-службе оператора.

В "Мегафоне" и Tele2 от комментариев отказались. Однако источники на рынке не сомневаются, что и эти операторы повысят тарифы на 10-12 процентов.

По оценкам главы Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в среднем по рынку доля абонентов, использующих архивные тарифы составляет порядка 20-25% от общего числа пользователей сотовой связи. А повышение тарифов вызвано инфляцией. "Тарифы, которые запускались 3-5 лет назад не корректировались все это время. Сейчас корректировка 10 процентов, это существенно ниже уровня инфляции", - отмечает Муртазин.

Повышение стоимости архивных тарифов в последние годы стало общей практикой, отмечает главные редактор ИА Content-Review Сергей Половников. При этом, парадоксальным образом средняя стоимость тарифов на связь скорее снижается.

Фото: Евгений Переверзев/РИА Новости
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Так по данным Половникова, проведенное исследование показало, что по итогам 2021 года мобильная связь в России стала самой доступной с 2017 года. Минимальный пакетный тариф на мобильную связь подешевел на 15% сравнению с первым полугодием 2021 года с 326 до 278 рублей. Это произошло благодаря ребалансировке тарифов операторами в результате изымания из тарифных линеек предложений с безлимитным мобильным интернетом. Именно фактор безлимитного интернета в архивных тарифах Половников считает ключевым для нынешнего повышения цен.

"Операторы регулярно проводят актуализацию архивных тарифов. Активно обсуждается это потому, что операторы актуализируют невыгодные для них (и соответственно по какой-то причине выгодные для абонента) тарифы. Например, тарифы с безлимитным интернетом, закрытые к подключению осенью", - отмечает Половников.

Однако для большинства пользователей, по мнению эксперта, актуальные тарифы на связь зачастую оказываются в деньгах более выгодными чем старые. Повышение цен, на которые в настоящий момент обусловлено тем, что содержащиеся в них безлимитные опции приносят операторам убытки.

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