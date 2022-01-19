Овен

У вас может появиться ощущение, что вам постоянно чего-то не хватает.

Телец

Постарайтесь провести ближайший уикенд на природе в компании людей, которые легко относятся к жизни.

Близнецы

Если вы не уверены в своих действиях, то лучше отложить их на потом.

Рак

Вам вряд ли удастся предотвратить возможные на этой неделе конфликты.

Лев

Старайтесь трезво относиться к неожиданным предложениям. Обещанные золотые горы могут вскружить вам голову.

Дева

Вам стоит всерьез задуматься о том, что мешает вам двигаться вперед и от чего давно пора избавиться.

Весы

Вам будет очень трудно определиться с выбором, поскольку будете очень бояться упустить свою выгоду.

Скорпион

Вы станете более изобретательны в сложных делах, однако вам будет тяжело мириться с чужими недостатками.

Стрелец

Вам удастся очень хорошо скрывать свои огрехи и выставлять напоказ успехи.

Козерог

Действительное удовольствие вам доставят реальные победы, поэтому не стоит сидеть сложа руки.

Водолей

Вы будете щедро делиться секретами своих успехов. Неделя хороша для публичных выступлений.

Рыбы

Неделя запомнится приятными встречами. Увидите друзей детства, которых не встречали давно.