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Балерине Волочковой грозит арест за дебош в самолете

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    19.01.2022, 12:47
Текст:   Олег Усков

45-летняя российская балерина и актриса Анастасия Волочкова вновь неугомонно поместила себя в центр скандала, итогом чего могут стать арест на пятнадцать суток и денежный штраф.

Согласно информации ТАСС, санкциям заслуженная артистка РФ рискует подвергнуться за пьяный дебош на борту самолета в аэропорту Шереметьево, где женщина, в очередной раз вернувшись с Мальдив, категорически воспротивилась надевать на лицо маску.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу агентству рассказали, что прибывшими сотрудниками полиции была установлена личность гражданки, которая, согласно показаниям бортпроводников рейса, "находясь в самолете с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью", тем нарушая общественный порядок. Кроме того, нетрезвая балерина была без средств индивидуальной защиты.

В отношении артистки были составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП - "Мелкое хулиганство", и по статье 20.6.1 - "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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В МВД присовокупили, что пассажирка "вела себя неадекватно, размахивала руками и оскорбляла сотрудников полиции", которые находились при исполнении. А медицинское освидетельствование показало, что Волочкова была в состоянии алкогольного опьянения.

Далее все собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что балерина стала жертвой колонии морских ёжиков.

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