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19.01.2022 20:26
Рубрика: В мире

Билл Гейтс заявил о возможных пандемиях страшнее нынешней

Текст: Диана Ковалева

Миллиардер Билл Гейтс заявил, что человечество может столкнуться с пандемиями куда хуже той, что была вызвана коронавирусом. Как пишет газета Financial Times, основатель компании Microsoft призвал мировые правительства выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой.

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
Билл Гейтс назвал способ "спасения мира"

"Филантроп заявил, что, хотя штаммы коронавируса "омикрон" и "дельта" являются одними из самых трансмиссивных вирусов, которые когда-либо встречались, миру, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний", - пишет издание.

Миллиардер также отметил, что сегодня у мира "странные" приоритеты, и решение проблемы неравенства в области вакцин возложено на филантропов и правительства богатых стран. По его словам, большинство инноваций, направленных на подготовку к будущей пандемии, можно использовать для решения нынешних глобальных проблем в области здравоохранения. Речь идет, например, о ВИЧ и создании вакцины против него, разработке более эффективных прививок от туберкулеза, малярии и т.д.

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