Билл Гейтс заявил о возможных пандемиях страшнее нынешней

Миллиардер Билл Гейтс заявил, что человечество может столкнуться с пандемиями куда хуже той, что была вызвана коронавирусом. Как пишет газета Financial Times, основатель компании Microsoft призвал мировые правительства выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой.

"Филантроп заявил, что, хотя штаммы коронавируса "омикрон" и "дельта" являются одними из самых трансмиссивных вирусов, которые когда-либо встречались, миру, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний", - пишет издание.

Миллиардер также отметил, что сегодня у мира "странные" приоритеты, и решение проблемы неравенства в области вакцин возложено на филантропов и правительства богатых стран. По его словам, большинство инноваций, направленных на подготовку к будущей пандемии, можно использовать для решения нынешних глобальных проблем в области здравоохранения. Речь идет, например, о ВИЧ и создании вакцины против него, разработке более эффективных прививок от туберкулеза, малярии и т.д.