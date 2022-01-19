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19.01.2022 12:12
Рубрика: Экономика

Бизнес-класс переключается на компактные квартиры

Текст: Марина Трубилина

Число компактных квартир в столичных новостройках бизнес-класса за год выросло на 8,5%.

Фото: iStock
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Больше остальных увеличилось количество однокомнатных лотов - на 5,6 процентных пункта, такие варианты к концу 2021 года составляли 28,3% всех предложений, сообщает "Метриум". Выросла доля студий (6,9% рынка, +2,9 п.п. за год). Подавляющее количество вариантов, как и в прошлом году, приходится на двухкомнатные лоты - 37,7%, однако их доля в общем числе предложений снизилась на 0,9 п.п. Трехкомнатные квартиры занимают 22,1% рынка (-5,6 п.п. за год). Меньше всего на рынке представлено многокомнатных лотов - 5% (-2,1 п.п.). Ранее наименьшая доля принадлежала студиям.

Площадь студий бизнес-класса колеблется от 17,3 до 77 кв.м, при средней площади в 28,6 кв.м. У однокомнатных квартир площадь варьируется с 30,2 до 87,2 кв.м при средней площади в 46 кв.м.

Средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках бизнес-класса выросла за год на 31% - до 394 135 руб. К концу декабря 2021 года средний бюджет предложения в таких домах составил 27,2 млн руб. (+21,3% за год).

Сильнее всего подорожали однокомнатные квартиры - средняя цена такого жилья выросла на 33%, до 19,46 млн рублей (цены колеблются от 10,7 до 61 млн рублей). Трехкомнатные квартиры стали дороже на 30,3% (36,88 млн рублей), "двушки" - на 29,7% (26, 75 млн). Многокомнатное жилье подорожало на 26% (51,74 млн рублей). Стоимость студий подросла на 22,1%, средняя цена сейчас 12,69 млн рублей (при разбросе цен от 7,9 млн до 43 млн рублей).

К концу 2021 года средняя площадь экспонируемой квартиры бизнес-класса сократилась на 5,6 кв. м - с 74,6 до 69 кв. м. Поэтому средний бюджет предложения во II полугодии 2021 года, несмотря на подорожание квадратного метра такого жилья, почти не изменился.

"Макроэкономические условия: умеренный рост российской экономики, высокая инфляция и неоднородный рост реальных располагаемых денежных доходов способны простимулировать активное расслоение общества на бедных и богатых, а промежуточный слой, именуемый средним классом, может начать сокращаться, - считает управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка. - Жилье бизнес-сегмента как раз ориентировано на средний класс, поэтому в 2022 году неопределенность с покупательской активностью в этом сегменте будет наиболее высокая".

Экономика Недвижимость

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