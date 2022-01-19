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19.01.2022 21:25
Рубрика: Власть

Более 538 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 146 военнослужащих. А общее количество людей, которые с начала пандемии избавились от опасной вирусной инфекции, превышает в армии и на флоте 47,2 тысячи человек.

Кроме того, свыше 162 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 393 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 669 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 12 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 712 человек изолированы на дому.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако один военный находится в тяжелом состоянии. Еще у двух инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 131 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 207 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся около тысячи человек, 181 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 30,6 тысячи пациентов, около 12 тысяч из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 538 247 человек, сообщили в Минобороны РФ.

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