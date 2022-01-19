Посол РФ в Беларуси Грызлов назвал главный приоритет в работе

Президент России Владимир Путин своим Указом от 14 января 2022 года назначил Бориса Грызлова Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Беларуси. Он станет десятым руководителем российского диппредставительства в Беларуси.

Как отметил сам Борис Грызлов в интервью ТАСС, на новом посту своим главным приоритетом он считает "продолжение многоплановой интеграции в рамках поступательного выполнения договора о Союзном государстве от 1999 года, последовательное сближение в рамках Союзного государства на принципах суверенного равенства, добровольности и добросовестного выполнения взаимных обязательств". По словам посла, ключевая цель интеграции - повысить достаток, обеспечить достойный уровень и качество жизни россиян и белорусов.

Борису Вячеславовичу Грызлову 71 год, он родом из Владивостока. В 1973 году окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. М.А. Бонч-Бруевича по специальности "радиоинженер". В разное время был главой МВД России и председателем Государственной Думы. Он является полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, а также председателем Высшего совета партии "Единая Россия". В интервью ТАСС Грызлов отметил, что будет совмещать партийную деятельность с работой посла.