Британская BBC может прекратить свое существование

Британская BBC в ее нынешнем виде может прекратить свое существование. В случае если власти отменят специальный налог, который подданные Ее Величества платят в пользу общественного телевидения, корпорации придется конкурировать со стриминговыми сервисами. А это война, в которой телевидение часто обречено на поражение.

Британские цифровые маркетологи сходятся во мнении, что традиционные медиа "не умерли, но, похоже, близки к исчезновению". Обозреватель сервиса Cybercrew Елена Попович приводит такие данные: в 2019 году почти 27 миллионов домохозяйств в Британии, то есть 95 процентов населения, владели как минимум одним телевизором, но больше всего времени перед экраном проводили пожилые люди старше 65 лет. "Телевизионная статистика Британии показывает тенденцию к резкому падению интереса к традиционному ТВ в последние несколько лет", - подчеркивает она. Вот лишь некоторые цифры: в 2011 году среднестатистический британец проводил перед экраном телевизора 242 минуты в день, в 2015-м - 217 минут, а в 2019-м - 183 минуты. Причем молодые люди в возрасте 16-24 года смотрели телевизор не дольше часа в день, зато именно у них интерес к интернет-вещанию был самым высоким. Но настоящий стриминговый бум начался во время пандемии коронавируса. Театры вели прямые трансляции своих лучших спектаклей, музыканты давали цифровые концерты, музеи вели онлайн-экскурсии. В это время многие крупные международные кинокомпании и медиахолдинги создали свои цифровые сервисы, а те, что уже были на рынке, укрепили свои позиции. В 2021 году самым популярным телеканалом в Британии был новостной сервис BBC, но его стремительно догонял, а в некоторых возрастных группах и перегонял стриминговый Netflix, тем более что на нем также можно было посмотреть некоторые популярные передачи BBC.

Добиться лидерства Британской вещательной корпорации позволяли ежегодные взносы, которые с 1946 года платят все владельцы телевизоров в Соединенном Королевстве. Из 159 фунтов примерно 77 идет на нужды телевидения, 28 - на радио, примерно по 15 фунтов - на веб-сайты Би-би-си и работу Всемирной службы, более двух фунтов - на прочие услуги и сервисы. Примерно 8,5 фунта из этих денег расходуется на взимание самого лицензионного сбора. Это предписывает "Королевская хартия", срок действия которой истекает 31 декабря 2027 года. И правительство консерваторов не планирует продлевать ее, а значит, крупнейший британский медиахолдинг лишится трех четвертей от всех доходов. Генеральный директор корпорации Тим Дэйви и председатель совета управляющих Ричард Шарп выпустили совместное заявление, в котором сообщили, что лицензионные взносы обеспечивают BBC жизненно важную финансовую стабильность. А источник газеты The Daily Telegraph в руководстве BBC сказал, что у корпорации теперь есть "серьезные опасения" за свое будущее. По мнению экспертов, без нынешних финансовых вливаний телеканал будет не в состоянии конкурировать с такими гигантами, как Netflix, Amazon, Disney и Apple. А будут ли зрители добровольно оплачивать 159 фунтов в год, имея возможность потратить эти деньги на качественный цифровой контент - большой вопрос.