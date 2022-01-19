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19.01.2022 19:44
Рубрика: Экономика

Цена на никель обновила максимум с 2011 года

Текст: Нина Егоршева

Стоимость никеля поднялась выше 23 тысячи долларов за тонну, об этом свидетельствуют данные торгов. Эта отметка впервые пробита с августа 2011 года.

Цена нефти марки Brent превысила 89 долларов за баррель

По состоянию на 19.00 мск стоимость фьючерса на никель росла в цене на 5,29%, до 23,2 тысячи долларов за тонну. При этом максимальная цена в ходе торгов составляла 23,3 тысячи долларов. Никель заметно дорожает две недели подряд. За это время его стоимость выросла на 12% - с 20,7 тысячи до 23,2 тысячи долларов.

Аналитики отмечали, что за ростом цен стоит снижение запасов. В 2021 году замедление мировой торговли привело к временному дефициту на рынке никеля.

Накануне стоимость фьючерса на нефть марки Brent достигла 88 долларов за баррель. В последний раз нефть Brent торговалась на таком уровне более семи лет назад - в октябре 2014 года.

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