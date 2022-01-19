Центр правовой помощи в цифровой среде открыл филиалы в трех регионах

Экспертные группы Центра правовой помощи гражданам открылись в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Филиалы продолжат оказывать услуги на бесплатной основе.

"Мы решили открыть три филиала в разных регионах страны, чтобы сделать нашу помощь доступнее и эффективнее. Экспертные услуги, предоставляемые Центром, востребованы среди населения и, особенно, услуги по представлению интересов пострадавших в судах", - отметила директор Центра Людмила Куровская.

За четыре месяца работы в Центр обратились более 400 человек. Количество заявителей продолжает увеличиваться. Жители других регионов также могут обратиться за помощью по электронной почте: 4people@grfc.ru.

По словам Куровской, большинство заявлений связаны с мошенническими действиями в отношении персональных данных - заключение незаконных сделок, включая различные кредитные договоры, а также завладение сбережениями или имуществом путем введения в заблуждение.

Открытие филиалов является пилотным проектом. По итогам года планируется проведение анализа их деятельности и принятие решения о создании таких же филиалов в других регионах, рассказала глава Центра.

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде занимается защитой прав пострадавших и урегулированием возникших проблем в досудебном порядке. Эксперты организации решают вопросы, связанные с противодействием утечкам персональных данных, в ходе претензионной работы.