Цены на курицу и свинину продолжают падать

На прошлой неделе, с 11 по 14 января, цены на некоторые базовые продукты снизились и даже рост цен на овощи замедлился, следует из данных Росстата.

Так, вторую неделю подряд дешевеют свинина и мясо птицы: на прошлой неделе свинина снизилась в цене на 0,27%, курица - на 0,42%. Небольшое снижение цен наблюдается и на колбасы. Почти не изменились цены на баранину. Из мяса увеличилась только стоимость говядины - на 0,25%.

Яйца куриные в среднем по стране стали дешевле на 1,1%. Цены на пшено снизились на 0,9%, конфеты шоколадные - на 0,6%. Немного подешевело подсолнечное масло (0,1%). А вот цены на сахар выросли на 0,5%.

Наиболее подорожавшие продукты на прошлой неделе: макароны (0,7%), мука пшеничная (0,6%), молоко стерилизованное и гречка (0,4%). Также незначительно прибавили в цене масло сливочное, маргарин, сметана, вермишель, рис, водка (0,3%).

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 0,9%. Так, капуста белокочанная подорожала на 2,1%, помидоры - на 2,0%, свекла столовая - на 1,3%, бананы - на 1,1%, морковь - на 0,7%, яблоки и огурцы - на 0,6%, картофель - на 0,3%, лук репчатый - на 0,1%. И это существенно более скромный рост, чем еще несколько недель назад.

В целом недельная инфляция составила 0,1%, с начала января - 0,66%.