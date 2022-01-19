Читатели "СОЮЗа" рассказали, что делают с елкой после Нового года

Отшумели новогодние праздники. Перед россиянами и белорусами, которые не мыслят веселья без установки дома живого новогоднего дерева, встал традиционный вопрос: что теперь делать с елкой (сосной, пихтой)? Кстати, из главной новогодней елки России, после того как ее убирают, делают подарки, к примеру, шкатулки или медальки из ствола. Из пушистой хвои - подстилки и корм для животных в зоопарке. А три года назад из ствола 100-летней кремлевской елки изготовили 120 хоккейных клюшек. Наш вопрос: что делаете с елкой?

Руслан Иванов, предприниматель, Колодищи, Минский район:

- Моя елка отправится кататься с горки! Раньше катались на санях, потом к нам пришли ледянки, сейчас - тюбинги. А вот про пакеты с соломой народ подзабыл. Солому заменим еловыми ветками. Наполню ими прочные, заранее подготовленные пакеты, и пойдем кататься. А ствол пойдет в костер. В огонь можно бросить старые вещи, от которых хотелось бы избавиться. К слову, так поступали наши предки, наводя чистоту в доме к празднику Крещения Господня.

Елена Иванчикова, продавец-консультант, Могилев:

- Мои елки (их у меня три) остаются со мной до следующего года. Аккуратно снимаю с искусственных красавиц новогодние наряды, укладываю в коробки, ставлю в шкаф, который приобрела специально для этой цели.

Алесь Бадак, поэт, писатель, Минск:

- После новогодних праздников моя искусственная елка едет на дачу.

Алексей Илларионов, учитель биологии, Удмуртия:

- У нас участок 18 соток, и часть его заросла елями и соснами. Вот уже четыре года беру деревца оттуда и постепенно привожу участок в порядок. Свои елки, а также те, что мне привозят друзья и знакомые, пакую в мешки и оставляю до весны в гараже. Ствол и крупные ветви нарезаю секатором, а потом закапываю на грядках. Можно их измельчить, а щепой потом посыпать дорожки. Кстати, в Ижевске новогодние ели принимают в зоопарке: для животных это и игрушка, и лакомство, например для парнокопытных, представителей семейства кошачьих и даже черепаховых. Сегодня хвойные стоят почти в каждом вольере, их нет разве что у пингвинов.

Дарья Кобзаренко, педагог, Воронеж:

- Живую елку мы поставили впервые за долгое время, лет пятнадцать пользовались искусственной. Теперь вот решили сдать ее на утилизацию. Раньше этим занимались Ботанический сад и воронежский зоопарк. Но в этом году Ботсад елки не принимает, а для зверей уже привезли достаточно хвои. К счастью, на площадке у воронежского ТРК "Арена" до 31 января проходит акция "Верните елку". Мы распилили свое дерево и отвезем его туда.

Жанна Хализова, сотрудник Дома дружбы Белорусского историко-культурного центра, Уфа:

- Елки у нас стоят долго. Когда хвоя осыпается, на свалку их не везем. Шишки обрабатываем аэрозолью и используем для различного декора. К примеру, веночки рождественские делаем. Иголочки используем как удобрение - сыпем под тую. Ствол и веточки для растопки домашней печи отлично подходят. Так что все в дело идет.

Владимир Нефедовский, руководитель лесоперерабатывающего предприятия, Красноярский край:

- Как глава завода по переработке древесины, скажу: с елью, сосной и другими породами дерева мы на севере, в нашем Богучанском районе, работаем каждый день, поэтому ни у меня, ни у моих сотрудников елка на Новый год особых эмоций, увы, не вызывает. Кто-то, конечно, приносит ее домой порадовать детвору, а после праздников сжигает на костре. Мы же с семьей на праздник ставим искусственную елку.

Ирина Гвоздева, пенсионерка, Нижний Новгород:

- Зять постелил под елочку газеты, взял секатор, обрезал ветки, измельчил. От елки остался только ствол, остальное убралось в полиэтиленовый мешок. Все стоит на балконе до весны - грядки с клубникой ждет отличная мульча!